Condena por abuso sexual: el profesor Jorge Cabrera fue trasladado a la cárcel

El conocido instructor de artes marciales y preparador físico Jorge Cabrera fue alojado en la Penitenciaria Provincial donde deberá cumplir de manera efectiva la condena de tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual: las víctimas fueron tres alumnas.

Este marte, un tribunal del Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, integrado por los magistrados José Luis Flores, Fernando Julio de Viana y Adriana Karina Lucero Alfonso, hizo lugar al juicio abreviado propuesto por las partes.

El acusado de 65 años fue declarado culpable de tres hechos de abuso sexual simple agravados por su condición de educador, en perjuicio de tres alumnas.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer como profesor de disciplinas deportivas o entrenador, tanto a nivel local como nacional e internacional.

La sentencia también establece que no podrá gestionar ni recibir ninguna autorización estatal vinculada a dichas actividades.

Prensa del Poder Judicial informó que el fallo ordena el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedará alojado. Una vez firme la sentencia, la causa pasará al Juzgado de Ejecución Penal.

En una audiencia realizada el 19 de agosto, la Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, presentó un acuerdo alcanzado con la defensa, ejercida por los abogados María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo Garro. La propuesta contó con la conformidad del Defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, de las víctimas y de sus representantes legales, los abogados Bernardo Estrada y Pablo Piriz Dutra.

El imputado, que desde el año pasado cumple prisión domiciliaria, declaró ante el tribunal, reconoció los hechos y aceptó la calificación legal y la pena propuesta.

Loa hechos investigados

Al imputado se le atribuyó haber tenido comportamientos de carácter sexual con tres alumnas, consistentes en tocamientos y manifestaciones verbales de connotación sexual. Dos de las víctimas eran menores. Las denuncias fueron radicadas en 2023.

El juicio abreviado es un procedimiento que permite resolver causas penales de manera más ágil. Para su aplicación, la persona imputada debe reconocer su responsabilidad penal, y tanto la fiscalía como la defensa deben acordar una pena. El tribunal tiene la función de evaluar si el acuerdo reúne los requisitos legales y, en caso afirmativo, dictar la sentencia sin necesidad de realizar un juicio oral completo.