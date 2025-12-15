Filmó a una menor desde la ventana del baño

Un hombre acusado de filmar a las hijas de su pareja y tener otro tipo de material de abuso sexual infantil recibió la acusación formal de la Justicia y permanecerá detenido por lo menos hasta el viernes, cuando se corte la prórroga pedida por su defensa, aunque la perspectiva es que pasará bastante más tiempo en prisión.

Es que la Fiscalía solicitó que, en principio, la prisión preventiva sea de cuatro meses debido a que el imputado no asistió a las múltiples citaciones que le hizo la Justicia, fue declarado en rebeldía y finalmente detenido en la frontera con Chile, desde donde fue trasladado hasta Villa Mercedes, donde se sustancia el juicio en su contra.

La acusación que pesa sobre el hombre es muy grave, ya que en un caso fue cometido en perjuicio de una menor de 18 años, hija de su pareja.

La investigación comenzó en agosto del año pasado cuando la madre de las dos chicas denunció que en el celular de su pareja había un video de una sus hijas con contenido íntimo que el imputado había filmado desde la ventana del baño de la vivienda que compartían.

Además, la mujer dijo observar por parte de sus hijas algunos comportamientos que la llevaron a ampliar la denuncia, unos meses después de la primera. A partir de entonces se sucedieron diversas pruebas, como una Cámara Gesell de las víctimas, pericias informáticas y el testimonio de las menores. Una de ellas refirió a que era tocada por su padrastro.