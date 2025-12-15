Imputaron a un hombre por exhibiciones obscenas agravadas contra dos adolescentes

Un hombre de 40 años fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas por tratarse de víctimas menores de edad, en el marco de una causa que investiga un episodio ocurrido en el arroyo El Molino, en la zona de Rincón del Este, Villa de Merlo. La formulación de cargos fue realizada por la fiscal adjunta de la Tercera Circunscripción Judicial, Silvina Argüello.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho se habría producido durante la tarde del 5 de diciembre de 2024 y tuvo como damnificadas a dos adolescentes, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el lugar.

Durante la audiencia, la fiscal relató que las jóvenes estaban tomando mates y grabando un video cuando advirtieron que un hombre las observaba fijamente. Luego, el sujeto se habría acercado hasta una distancia no mayor a 100 metros y se colocó detrás de una piedra de gran tamaño, desde donde continuó mirándolas. Por los movimientos que realizaba, las víctimas interpretaron que estaba llevando a cabo actos de autoestimulación sexual.

Ante el temor y la incomodidad generados, las adolescentes comenzaron a guardar sus pertenencias para retirarse del lugar. En ese momento, el imputado les habría hecho señas y mostrado el pantalón a la menor. Al acelerar su marcha, ambas advirtieron que el hombre se encontraba totalmente desnudo y manipulando sus genitales, por lo que huyeron del lugar.

La defensora adjunta de Niñez, Camila Sánchez, participó de la audiencia de manera virtual y adhirió a lo expuesto por la Fiscalía, solicitando que el caso sea abordado con perspectiva de niñez, dado que una de las víctimas es menor de edad.

El imputado se abstuvo de declarar. Antes del inicio formal de la audiencia, la defensa, a cargo de la Defensora Oficial Penal 1, Mirtha Gabriela Moreno, planteó una cuestión previa vinculada a la notificación del acusado. Tras un cuarto intermedio, el juez de Garantía Nicolás Coppola rechazó el planteo y resolvió continuar con la audiencia.

El juez dio por formulados los cargos y luego se regirió al pedido de medidas de coerción solicitado por la Fiscalía. El magistrado resolvió imponer la obligación de firma ante la comisaría más próxima al domicilio del imputado, cada 30 días, disponer la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con las víctimas, por un radio de 100 metros, por cualquier medio físico o digital y rechazar la solicitud de prohibición de concurrir al lugar de los hechos.

Las medidas fueron fijadas por el término de 120 días. La Defensa planteó la revisión de la resolución, lo que fue denegado por el juez por considerarlo improcedente, quedando a salvo la vía recursiva correspondiente ante el Tribunal de Impugnaciones.