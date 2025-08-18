Volcó un auto en la Autopista de las Serranías Puntanas: el conductor salió ileso

Este lunes 18 de agosto, alrededor de las 8:30 de la mañana, se produjo un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 754, en las inmediaciones del ingreso a Eleodoro Lobos.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 32 años, oriundo de Córdoba, conducía en dirección de este a oeste un automóvil Volkswagen CrossFox cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado. El vehículo impactó contra un guardarrail del cantero central, volcó y terminó en el carril contrario, apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El automóvil sufrió importantes daños materiales, aunque su conductor logró salir por sus propios medios. Minutos después fue asistido en el lugar por personal médico del sistema de salud pública provincial, quienes constataron que no presentaba lesiones, por lo que no requirió traslado a un hospital.

El propio conductor declaró que se había quedado dormido al volante, lo que derivó en la pérdida de control. A pesar de ello, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional 5° de Juana Koslay, de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, junto con personal del Ente Control de Rutas, que realizaron las tareas de asistencia y despeje de la autopista.