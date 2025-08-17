  • Nuestras redes
SAN LUIS - Domingo 17 de Agosto de 2025

Merlo (San Luis)

Difunden un video que ubica a una pareja en un robo

Se observa a una mujer cuando ingresa a robar el viernes a una academia de danza. Lo hizo con la complicidad de un hombre que hizo de “campana” con un perrito.

Por redacción
| Hace 2 horas

Sara Badra, que vive en la villa turística de Merlo, viralizó dos videos para hacer público un robo que sufrió este viernes mientras se encontraba en una academia. En esos documentos se ve a la pareja que cometió el ilícito y el vehículo en el que se movilizaban.

 

 

https://www.instagram.com/reel/DNdOHubtDxs/?igsh=eGJrN2EyNDU5dnVm

 

 

 

“Ayer viernes 15/08 me robaron!!! Estaba ensayando en la Escuela de Danza Telma Calivares y alguien entró al zoom donde dejamos nuestras pertenencias y se robó mi cartera y mis zapatillas. El celular (que estaba dentro de la cartera) lo rastreé y lo encontré a tres cuadras enterrado bajo un árbol (lo descartaron al ver que empezó a recibir muchas llamadas. Esta pareja de delincuentes espero, en su auto, vigilando hasta que ella entró a la escuela y sacó mis cosas.

 

 

Sara Badra destaca que estaban en un auto blanco Gol (con toda la parte trasera del auto chocada y tapada con lonas) y un perro blanco.

 

 

