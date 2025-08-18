  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025



Tragedia vial en San Luis

Un hombre de 78 años murió tras ser embestido por una motocicleta en avenida Centenario

El accidente ocurrió este lunes al mediodía en la ciudad de San Luis. El peatón fue atropellado por una moto mientras cruzaba la avenida y falleció por las heridas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Este lunes, alrededor de las 12:30, se produjo un trágico accidente de tránsito en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió en avenida Centenario, entre Lamadrid y La Rioja, cuando un hombre de 78 años que cruzaba la calzada de norte a sur fue embestido por una motocicleta Zanella ZB 110 cc conducida por un joven de 21 años.

 

Tras el impacto, tanto el peatón como el motociclista resultaron heridos y recibieron asistencia inmediata por parte de personal del Sempro. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”. Sin embargo, horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del hombre de 78 años a causa de las graves lesiones sufridas.

 

Al conductor de la moto se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo con 0,00 gr/lts de alcohol en sangre. La Policía secuestró preventivamente el rodado e inició las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

 

