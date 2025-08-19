Golpearon con piedras a los rescatistas de un caballo maltratado

Un caballo que era maltratado, al punto tal que está muy flaco y ni siquiera tiene herraduras, fue rescatado en Villa Mercedes y ahora está al resguardo de proteccionistas para que supere el estado de desnutrición y las lesiones que le han provocado. “Está lleno de marcas”, dijo uno de las personas que participó del operativo pese a la violenta resistencia de la familia que lo tenía.

El equino era utilizado para tirar un carro cargado con escombros. Los vecinos que advirtieron que no estaba bien cuidado y alimentado pusieron en alerta a las autoridades. Al intervenir los efectivos de la Comisaría Seccional 30°, en la zona de Amaro Galán y Ardiles sorprendieron a un joven de 18 años golpeándolo con una varilla.



El informe oficial indica que el animal presentaba signos de deshidratación, ausencia de herraduras y evidentes marcas de maltrato. Fue asistido por Control Urbano y el Refugio de Contención Animal Municipal, que dispusieron su resguardo y atención veterinaria.



El carro fue secuestrado por Tránsito Municipal y el joven quedó demorado para averiguación de antecedentes y medios de vida. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de turno, bajo lo dispuesto por la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.



Durante el traslado del equino, familiares del changarin demorado —incluidos menores— arrojaron piedras contra el vehículo del personal del Refugio, provocando daños materiales. “Rompieron los vidrios y los cortes que tengo son por ese motivo”, fustigó uno de los proteccionistas agredidos.