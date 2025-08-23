Un taxi se estrelló contra un poste en la Autopista 25 de Mayo y su conductor quedó herido

Desde la Comisaría Seccional 28° informaron que el siniestro ocurrió este sábado 23 de agosto, alrededor de las 11:00, en el kilómetro 6,5 de la Autopista 25 de Mayo, que conecta las ciudades de San Luis y La Punta.

Según las averiguaciones preliminares, el conductor circulaba de norte a sur cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un poste ubicado en el cantero central.

El hombre sufrió diversos golpes y fue asistido en el lugar por personal del Sempro, que luego lo trasladó en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para una atención médica más compleja.

En el lugar también trabajó la Dirección General de Bomberos de la Policía, que realizó el corte de suministro eléctrico y gas del vehículo y contuvo con arena el derrame de combustible.

Efectivos policiales se encargaron de regular la circulación vehicular y garantizar la prevención hasta que finalizaron los procedimientos.

Cabe señalar que el alcotest practicado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.