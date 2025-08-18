Anuncian lluvias en toda la provincia

La inestabilidad de agosto traerá lluvias en el inicio de la semana, según un anuncio de la Red de Estaciones Meteorológicas que indicó que para el lunes y martes habrá precipitaciones “en gran parte de la provincia”.

El cielo nublado con que amaneció San Luis el lunes continuará por lo menos hasta el martes, en medio de jornadas frescas, con temperaturas máximas que no superarán los 15 y mínimas que rondarán los 10.

Según el pronóstico, la situación se revertirá el miércoles, cuando el cielo se despojará de nubes, y se asentará definitivamente el jueves, cuando las máximas llegarán otra vez a los 21 grados.

El ir y venir del clima quedó plasmado de nuevo el fin de semana. Hubo localidades que alcanzaron los 3 grados bajo cero pero el domingo por ejemplo el promedio fue de 20 grados.