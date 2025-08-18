  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

EN VIVO

Inestabilidad de agosto

Anuncian lluvias en toda la provincia

El lunes y el martes, el cielo estará nublado y caerán precipitaciones leves. El jueves vuelve el calor: 21 grados de máxima.

Por redacción
| Hace 3 horas

La inestabilidad de agosto traerá lluvias en el inicio de la semana, según un anuncio de la Red de Estaciones Meteorológicas que indicó que para el lunes y martes habrá precipitaciones “en gran parte de la provincia”.

 

 

El cielo nublado con que amaneció San Luis el lunes continuará por lo menos hasta el martes, en medio de jornadas frescas, con temperaturas máximas que no superarán los 15 y mínimas que rondarán los 10.

 

 

Según el pronóstico, la situación se revertirá el miércoles, cuando el cielo se despojará de nubes, y se asentará definitivamente el jueves, cuando las máximas llegarán otra vez a los 21 grados.

 

 

El ir y venir del clima quedó plasmado de nuevo el fin de semana. Hubo localidades que alcanzaron los 3 grados bajo cero pero el domingo por ejemplo el promedio fue de 20 grados.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo