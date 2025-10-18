Amaite By Vanesa: bienestar, belleza y emociones para regalarla a Mamá

En el Día de la Madre, Amaite By Vanesa invita a celebrar el amor y la dedicación de todas las mamás con una propuesta que combina bienestar, cuidado y relax. Con más de quince años de trayectoria en estética y salud, Amaite se ha consolidado como un espacio de confianza, profesionalismo y calidez en San Luis.

“Cada tratamiento es una oportunidad para que nuestras clientas se sientan valoradas, escuchadas y acompañadas. Trabajamos con protocolos de bioseguridad y procedimientos de alta calidad porque creemos que la estética también es una forma de bienestar emocional”, explica Vanesa, fundadora de Amaite y profesional del área de salud.

Amaite ofrece una amplia gama de servicios que abarcan desde tratamientos faciales y corporales hasta masajes, depilación y cuidado capilar. La atención personalizada y el trabajo en equipo son parte de una filosofía que busca cuidar la belleza y la salud desde una mirada integral.

Con sedes en San Luis Capital, en la esquina de Pringles e Hipólito Yrigoyen, y en La Punta, en la batería comercial 1 local 5, Amaite By Vanesa se ha convertido en sinónimo de experiencia, garantía y compromiso. Ambas sucursales mantienen el mismo espíritu: un espacio donde cada persona puede desconectarse de la rutina y reencontrarse con su bienestar.

Este Día de la Madre, la propuesta es simple: regalar tiempo, calma y belleza. Porque en Amaite, cada mamá merece sentirse radiante, segura y feliz.