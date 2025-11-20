La música de la agenda del jueves

JUEVES

Dos en uno

Sin Focus y Listen up, un tributo a Coldplay, se agregan al listado de bandas nuevas que aprovechan All right como plataforma de lanzamiento. Los grupos se presentarán en el bar de la avenida Ilia en la previa del feriado largo, a partir de las 22:30 con la entrada gratuita.

Un prócer canta

Generó tanta expectativa el regreso del gran Víctor García Garro a los escenarios que en pocas horas se acabaron las entradas para el show que va a realizar en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, a partir de las 21:30. Los desprevenidos a estar atentos para la próxima.

Serrano García

Junto a Fede Vázquez y Gaby Morán, el trovador merlino Puchi García vuelve a sus andadas y carreras poéticas en Lo de Urquiza, la pulpería ubicada en pleno centro de Merlo. Un poeta que a veces baja a la ciudad desde los cerros. A partir de las 21:30.

Tonadas en Mercedes

Villa Mercedes fue testigo de obras gloriosas en la carrera de La cautana y por eso el grupo festeja en esa ciudad sus 21 años. Lomo Club bar, en avenida Mitre 909 es el sitio en donde la banda dejará sus tonadas.

Un coro de siempre

Coral Rock es una de las agrupaciones más tradicionales de Merlo, a tal punto que cumple 10 años. Para festejarlo hará un concierto en el centro de convenciones de la localidad a partir de las 21:30.

VIERNES

Solo ganancia

Nada que perder, una banda nueva con mucho empuje, se une a Valentin Spurgin, un solista nuevo con mucho empuje, para conciliar una noche especial en All Right, el lugar de la avenida Illia a partir de las 22:30.

Jazz y vinos

Cecilia Luquez vuelve al canto acompañada por Alejandro Aguilera en Ipanema Blue, una propuesta donde la delicadeza y lo cuidado están a la orden del día. A partir de las 21:30 en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco.

El reencuentro

Luego de un tiempo de silencio autoimpuesto, Catarsis, una de las bandas merlinas más inquietas del año pasado, tocará en la Sala Amigxs de Merlo y se reencontrará con un público amigo y de Merlo. A partir de las 21:30.

.

Perfecto, hermoso

La confirmación de que Ibiza 84 siempre vuelve a Casa Mollo se verá el viernes, cuando la banda que homenajea al rock nacional de principios de los 80 suba nuevamente al coqueto escenario. Será a partir de las 22, con entrada gratuita y como antesala a una de las fiestas que tiene lugar.

Poesía y música

Pablo Fernández, cantautor merlino con sensibilidad especial, llega una vez más a la Casa del poeta de su localidad para presentar sus nuevas canciones. Un encuentro poético que comenzará las 20:30 y que tendrá entradas anticipadas a $10,000

Piano mexicano

Marcelo Reynoso anima las noches de piano de Cactus restó, la coqueta casa de comida mexicana que tiene ciclos musicales muy interesantes. A partir de las 21:30 con entradas gratis

Trova y reflexión

Una semana después de tocar en Merlo, la trovadora Luciana Jury regresa a la provincia. Lo hará en Villa Mercedes para presentar Una tranquila desmesura, un espectáculo conjunto y experimental con el filósofo Diego Tatián. Será en el Boliche Don Miranda a partir de las 21:30.

Empezar a cantar

La primera fecha de un ciclo de cantoras que se realiza en el patio de Pimienta, el bar de la calle Estado de Israel, tiene a Yeka Ramos y Marianela Arce como iniciadoras, a partir de las 22:30 con la opción de una buena comida.

Tango motor

El tercer aniversario de la Asociación puntana de Tango tendrá una milonga de gala, en el predio de la Sociedad Rural. Bailarines invitados y toda la viruta del piso que se levantará gracias a los pasos tirados por los bailarines. A partir de las 22, organizado por La máquina tanguera.

La alternativa rockera

Otra conjunción de músicos provinciales se dará en Cede, el espacio de Colón casi Bolívar donde tocará The marinos, de San Luis, y Napa Surfer de Villa Mercedes. Rock alternativo para la ciudad.

SÁBADO

Cuerdas mercedinas

Los 10 años de Las guitarras aparceras, un conjunto folclórico muy querido de Villa Mercedes, se celebran en el Boliche Don Miranda con muchos invitados, entre ellos Vivi Ávila, Morena Bustos y Los hermanos Rivero. Un encuentro a pura guitarra a partir de las 22 en el espacio de la calle angosta.

Transformismo artístico

Lady oscuridad, Malvina la villana y Devine Demona protagonizan Psicópatas, una obra de teatro entre el transformismo y lo queer que se presentará a partir de las 22 en el espacio Mandala, de Tucumán 1168, en Villa Merceces.

Vamos las bandas

La nueva edición de Rock en la Casa, el ciclo mensual de música potente de Casa Mollo, tendrá como invitados por primera vez nada más y nada menos que a La Yugular. La banda se hace escuchar nacional y redonda.

Un merecido homenaje

El tenor Daniel Fernández tiene su merecido homenaje en el Cine Teatro San Luis, donde se hará un recital en su honor. Además la sala central del edificio llevará su nombre. A años de su muerte el gran Daniel hace escuchar.

En busca

Angie Alturria tiene decidido consolidar su carrera y por eso cada vez que puede toca en horario central en un lugar bien céntrico de la provincia. Esta vez será en Cede, de Colón casi Bolívar, donde la música pondrá toda la onda y su conocimiento. A las 22.

Delicadeza litoraleña

Uno de los músicos más delicados del litoral hace base en Merlo con uno de sus tantos proyectos, el sexteto de guitarras. Puro talento en Cuyo con Carlos “El negro” Aguirre y su grupo de amigotes. A las 21 en La casa del poeta, en merlo con entradas a 23 mil pesos.

Con los hijos

Para celebrar sus 15 años de música y de baile “Lulú” de Kabala invita a sus hijos y a todo su público a brindar a puro cuarteto. Será en multiespacio Roma, a partir de las 22 con invtados especiales y todo lo que una fiesta de 15 debe tener.

Más ladridos furiosos

Sobrevivientes de una época del punk inolvidable Bulldog regresa a la provincia y repite el ritual que celebra al menos una vez al año en San Luis. Esta vez será en Comuna para recordar los 25 años de Circo Calesita, uno de sus discos más recordados. Los puntanos de Bulevar son los invitados especiales.

Romance y novela

Dos mujeres que admiran al mismo galán de telenovela protagonizan Jardín de otoño, la comedia teatral que tiene su versión de la compañía en villamercedina La oveja negra y que se verá en el espacio del grupo, ubicado en Ardiles y 9 de julio. La primera función de la semana será a las 22.

El árbol del apuro

Son varias las rarezas que tiene Un árbol tras otro: ensayo para desaparecer, la obra que se presentará a partir de las 22 el Centro cultural San Francisco. Es una creación de danza teatro infrecuente para la zona y con capacidad para solo 33 espectadores O sea que hay que apurarse.

DOMINGO

Juan Carlos, ¿estás ahí?

“La Jenny” se pregunta otra vez en San Luis ¿Dónde está Juan Carlos? y convoca a todos sus seguidores de las redes sociales. La paraguaya más famosa de Argentina hace su función en el Cine Teatro en el infrecuente horario de las 19:30.

Playeros, tus amigos

Cincuenta años de música es mucho tiempo, son muchos bailes y es mucha vida. Para celebrar, Los playeros, la banda más convocante de la provincia, sale de su hábitat natural y se inmiscuye en Comuna, donde tocará a partir de las 23:30.

Tomá el rap

Antes de Los Playeros en el mismo espacio de Comuna, recién llegado de Chile y Colombia, Franky Style lleva su rap de puro corazón y rima. Será a las 20 en Comuna como parte de una gira cuyana.

Más jazz

Parece que en su regreso Cecilia Luquez está destinado a quedarse. La cantante y Alejandro Aguilera esta vez llevan el camino del jazz a Pimienta, el bar de estado de Israel que inauguró su patio de verano.

Amor de telenovela

La segunda función de Jardín de otoño, en La oveja negra de Villa Mercedes será a las 20 y terminará cuando la historia lo decida. Una telenovela, dos seguidoras, un mechón de pelo y la amistad por sobre todo.