Jueves 27 de Noviembre de 2025

25°SAN LUIS - Jueves 27 de Noviembre de 2025

Estrenos de cine

La segunda parte de "Zootopia" marca el ritmo del final de noviembre

La nueva aventura de la ciudad animal tiene a los audaces investigadores más unidos que nunca. Además, llega un animé y una de terror.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con distintos orígenes y aventuras, dos animaciones están al mando de la cartelera de cines de la última semana de noviembre. Por un lado, la segunda parte de Zootopia espera acaparar al gran público, y por el otro Jujutsu Kaisen: Ejecución, busca el interés de los muchos fanáticos del animé. En el medio, No alimentes a los niños es la opción de terror.

 

 

La exitosa película de Disney llega a su segunda parte con los dos astutos detectives tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la ciudad. Para resolver el caso, los dos queridos personajes se infiltran en nuevas partes de la zona y pondrán a pueba su alianza.

 

 

En el caso del animé, también la ciudad es protagonista; en este caso Shibuya, donde en pleno Halloween, el hechicero jujutsu más poderoso es parte de una pelea total entre maldiciones y espíritus que conspiran contra él.

 

 

Tras los acontecimientos, diez colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por otro hechicero.

 

 

Finalmente, la terrorífica No alimentes... cuenta la vida de unos niños que quedan huérfanos después que un virus matara a la mayoría de los adultos. Los chicos deben salir de su pueblo y enfrentaa a una psicópata que oculta un oscuro secreto.

 

