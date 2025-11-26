Ordenan prisión preventiva para un imputado por tentativa de homicidio y violencia

Vencido el plazo de la prórroga de detención de Marcelo Daniel Doratto, se realizó una nueva audiencia en la que la Justicia resolvió ordenar su prisión preventiva. La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía solicitara la coerción más gravosa al considerar la gravedad y naturaleza del hecho, la escala penal aplicable, los riesgos procesales y el peligro para la víctima.

Doratto fue imputado el 17 de noviembre por homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de un hombre, en concurso real con lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer, quien sería su pareja.

La Defensa pidió un cambio de calificación y sostuvo que el damnificado no instó la acción, al tiempo que planteó que los hechos no justificaban la prisión preventiva. Solicitó, en su defecto, la aplicación de una medida menos gravosa, como la prohibición recíproca de acercamiento.

El Juez de Garantía Nº 2, Matías Farinazzo Tempestini, resolvió tener por instada la acción y ordenó el encarcelamiento preventivo. Según la acusación, el hecho ocurrió el 15 de noviembre alrededor de las 19:30, cuando Doratto golpeó en el rostro a la mujer y, con un cuchillo tipo carnicero, hirió en la sien y en el muslo al otro damnificado.

En la audiencia intervinieron como secretaria Soledad Fernández López, por el Ministerio Público Fiscal Leandro Estrada y Laura Parisi, y por la Defensa Victoria Suárez.