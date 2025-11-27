  • Nuestras redes
Jueves 27 de Noviembre de 2025

Jueves 27 de Noviembre de 2025

Crímen en La Toma

Convocan a la comunidad a una marcha frente al Poder Judicial para pedir justicia por Zoe

Familiares y allegados de Zoe llamaron a una concentraciónpara el lunes 1 de diciembre a las 8:30 frente al Poder Judicial de San Luis para exigir avances en la causa y mantener vivo el pedido de justicia.

Por redacción
| Hace 2 horas

La familia y allegados de Zoe convocaron a la comunidad a concentrarse este 1 de diciembre, día en que comienza el juicio a Leandro Oses y Ricardo "El Gringo" Rodríguez, a las 8:30 frente al Poder Judicial de San Luis, ubicado frente a la Plaza Independencia, para exigir avances en la causa y respuestas por el fallecimiento de la joven. La manifestación busca visibilizar el reclamo y acompañar a los seres queridos en su pedido de justicia.

 

Según informaron los organizadores, la jornada incluirá una expresión pacífica en el ingreso al edificio judicial y la lectura de un petitorio dirigido a las autoridades competentes. El objetivo es solicitar celeridad en el proceso y mantener presente el caso en la agenda pública.

 

La convocatoria se difunde bajo el lema #JusticiaXZoe e invita a la ciudadanía a sumarse como muestra de apoyo a la familia, que insiste en esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

 

