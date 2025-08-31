Inseguridad sin freno: un ladrón ingresó a robar a una clínica y causó destrozos

No es una sensación, ni una estadística fría. La ciudad arroja múltiples hechos de inseguridad, en un caos que parece no tener solución. Robos en la vía pública, arrebatos, entraderas a locales y viviendas, entre otros, son los graves incidentes de cada día. Algunos quedan en la rabia colectiva, donde se evitan denuncias frente a la burocracia policial y una realidad en donde "todo queda en la nada". Otros llegan a las comisarías o al menos lo hacen público en las redes sociales, el punto de escucha del pueblo. Esta vez el drama lo vivieron en el Centro Privado de Salud Bolívar, ubicado en la calle homónima a la altura 1277, en la capital puntana.

Los hechos



De acuerdo a lo que dio a conocer el medio Data San Luis, un delincuente entró al edificio tras romper una reja. Al ingresar al sanatorio, anduvo por diferentes sectores en busca de dinero en efectivo. Como no le alcanzó solo con la entradera, ocasionó serios destrozos. Todo ocurrió el jueves, antes de la medianoche.



Desde la clínica lamentaron que viven robos constantes y aseguran que ya no saben "qué más esperar". Les sustraen picaportes, focos y hasta papel higiénico de los baños.

En voz de vecinos



El Diario de la República dialogó con gente que vive en los alrededores de la clínica. Las fuentes consultadas, confirmaron el doloroso presente. "Nos enteramos de lo que pasó en el centro médico y no nos sorprendió. Nosotros, entre los que vivimos por esta cuadra, nos mantenemos en alerta con el teléfono. Si bien estamos un poco más alejados de la clínica, la verdad es que todo este sector es tierra de nadie. Todo movimiento sospechoso, lo decimos. Todo aporte con las cámaras de seguridad de cada uno, lo sumamos. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. Hacemos la tarea que deberían hacer los responsables de nuestra seguridad", dijo Víctor Ochoa, un hombre que alquila a una cuadra y media del sanatorio.



Según contó, a diario la gente va informando mediante grupos de WhatsApp diferentes robos: desde ropa, zapatillas, pasando por herramientas, picaportes, bicicletas, entre otros elementos.



"La zona está liberada: en horas de la noche, la madrugada y hasta antes del horario pico, antes de las 8 de la mañana; también en la siesta. Hay que tener mucho cuidado. Si tengo basura para sacar y estoy sola, espero hasta el día siguiente, no me arriesgo a salir. Ya me pasó una vez que venía a mi casa, había estado en la facultad hasta tarde y a metros de llegar, me arrebataron la mochila. Quedé traumada. No traía nada de valor, pero la angustia no me la quita nadie", contó por su parte Verónica Guzmán, una joven que vive por las inmediaciones del centro sanitario.



En líneas generales, los vecinos repudian que tienen que vivir "tras las rejas", mientras los delincuentes "andan libres". Habrá que ver cómo evoluciona el mapa del delito. Lo cierto es que por ahora, la gente apela a los reclamos en redes para visibilizar un drama que parece no tener importancia para las autoridades.

