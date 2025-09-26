Otra moto robada: la sustrajeron de una vivienda en Villa Mercedes

Los medios periodísticos de Villa Mercedes insisten en la preocupación que hay en la comunidad por la ola de hechos delictivos. Se cometen a cualquier hora del día porque la delincuencia está al acecho.

A Cristian Tello, que reside en el barrio Altos del Oeste, le entraron a robar cuando descansaba. Fue el pasado sábado alrededor de las 02:00 de la madrugada.

Tras forzarle la cerradura del portón corredizo de la cochera, le sustrajeron una moto Yamaha FZ 16 modelo 2012.

Con las imágenes que captó la cámara de seguridad de un vecino se pudo establecer que el robo fue perpetrado por un solo delincuentes encapuchado.

Cristian que está muy apenado por lo ocurrido, además de hacer la denuncia en la Policía, recurrió a las redes sociales para tratar de obtener algún dato que puede ayuda a ubicar el rodado. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2657589494.