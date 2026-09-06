La judoca Keisy Perafán cierra su ciclo profesional: "Ya no sentía el fuego para competir"

Keisy Perafán le puso fin a su carrera profesional en el judo. Y lo hace de la manera más valiente que puede hacerlo una atleta de elite: eligiéndolo ella.

Puntana, con más de 15 años vistiendo la celeste y blanca, Perafán fue protagonista del judo argentino en las categorías de menos 48 y menos 52 kilos. Medallista panamericana, campeona argentina en múltiples divisiones, representante mundialista y una de las judocas más constantes del circuito internacional, sostuvo durante años la exigencia más alta del deporte argentino.

Su última competencia internacional fue en abril de este año. Allí sintió algo distinto. Ya no estaba ese fuego interno que la había llevado a entrenar, a viajar, a competir en todo el mundo. Habló con su cuerpo técnico, cerró su ciclo de becas del ENARD en agosto y tomó la decisión más difícil: parar.

Su determinación va más allá de lo económico. Es una decisión profundamente humana. Detrás de la medalla hay un desgaste que pocos ven. El ciclo olímpico hacia París 2024, el cambio de categoría en 2025 donde logró una nueva medalla panamericana, la necesidad de trabajar dando clases en un club para llegar a fin de mes mientras seguía compitiendo al más alto nivel, y la presión constante de que el resultado de un fin de semana define la continuidad de una beca.

"Tenía la presión constante de saber que si no tenía rendimiento me iban a sacar la beca, tarde o temprano. Entonces preferí dar el paso al costado", había expresado en su entorno.

Lejos de ser un final triste, su retiro es un acto de cuidado y de salud mental. En un sistema donde el valor del deportista muchas veces se mide solo por el podio, Keisy eligió escucharse, poner un límite y resignificar su carrera.

No deja el judo. Lo transforma. Deja el tatami de la competencia internacional para abrazar el tatami del club, del barrio, de la escuela, donde hoy enseña a nenas y nenes no solo a tirar, sino a levantarse.

La puerta a volver a competir queda abierta, sin culpas ni presiones. Hoy, su mayor victoria no es una medalla. Es haberse animado a empezar de nuevo.

Keisy Perafán cierra su etapa competitiva con la frente en alto y con una carrera que es orgullo para San Luis y para la Argentina. Y abre otra, más humana: la de formar a las generaciones que vienen.