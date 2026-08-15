El día de las infancias reflejado en el amor a sus alumnos de una maestra de primer grado

En el Día de las Infancias, las historias de amor y dedicación hacia los más chicos reflotan como si sucedieran solo una vez al año. Y la verdad es que hay personas que todos los días ofrendan sus esfuerzos y su amor para que los nenes no sufran la falta de un mimo o un juguete en el tercer domingo de agosto. Una de ellas, revalorizada por los padres de sus alumnos, es María Olguín, la maestra de primer grado de la escuela N° 95 Víctor Mercante, de Quines.

La emoción, la gratitud y sobre todo la sonrisa de los niños fue el mejor regalo que tuvo la docente el viernes, último día laborable antes del Día de las Infancias, en un acto muy humilde que se hizo en la plaza del barrio Estación, ubicada al frente del colegio. Allí, los chicos del primer grado recibieron no uno sino dos regalos que la seño María reunió gracias a su trajín y a su trabajo.

Los padres de los alumnos repiten que de no ser por loable actitud de la docente hubiera sido muy difícil que los nenes y nenas tuvieran un regalo por su día. “La situación económica es muy complicada y la zona dónde vivimos es muy humilde”, dijo una de las madres, agradecida.

Desde que comenzó el ciclo lectivo 2026, Olguín recolecta de distintas maneras los juguetes que entregó el viernes. “Ella siempre dice que los chicos se merecen los regalos y quería hacerles pasar un lindo momento”, señaló otra de las madres.

A modo de agradecimiento, los padres filmaron un video del acto y lo subieron a redes sociales, convencidos de que actitudes como las de María aportan a la educación. “Tratamos de mostrar los momentos en los que los chicos, con esas ganas, con esa emoción, abrían los juguetitos”

Los padres dijeron estar muy emocionados por ver la felicidad de sus hijos, sobre todo porque varios tenían la perspectiva de no poder regalarles nada.

Hace más de 20 años que Olguín es maestra de grado, una profesión que le permitió superar algunos momentos muy difíciles de su vida. Más allá de su bondad y el cariño que expresa por el aula, los padres destacan a la humildad como la principal virtud de la mujer. El amor hacía María no es solo de sus alumnos actuales y de sus padres. Hay en Quines jóvenes que andan por los 30 que siempre la recuerdan.

No es la primera vez que Olguín tiene este tipo de iniciativa para el Día de las Infancias, como tampoco duda en dar clases particulares en su casa, por las tardes, a veces gratis, para ayudar a los chicos con dificultades de aprendizaje. Se sabe que la situación salarial de los docentes provinciales no es la óptima, por lo que los padres valoran más la actitud de la maestra, que recibe a los alumnos en su casa con cuadernos, libros, golosinas y otros estímulos pagados con su propio dinero.

Es tanto el cariño que Olguín tiene por la escuela 95 que su hija de sexto grado asiste al colegio y la ayuda especialmente con los alumnos del espectro autista o con algún problema de salud que encuentran en la docente la contención que no tienen en el hospital de localidad, colapsado para ese tipo de patologías.