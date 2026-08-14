Seis de cada diez familias de los barrios populares no llegan a fin de mes

La mayoría de las familias de los barrios populares de San Luis no consigue reunir el dinero necesario para afrontar todos sus gastos mensuales.



El Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) de julio de 2026 determinó que el 58,3% de los hogares no llega a fin de mes. Otro 26,3% logra hacerlo únicamente después de recortar gastos.

De esta manera, solamente el 15,4% de las familias relevadas puede completar el mes sin realizar ajustes en su economía cotidiana. El resto debe resignar consumos, postergar obligaciones o recurrir al endeudamiento.

La falta de ingresos suficientes repercute en el pago de servicios, el transporte, la compra de medicamentos y, principalmente, la alimentación. Los ajustes aplicados dentro de los hogares incluyen la sustitución de productos, la reducción de las porciones y la eliminación de determinados gastos.

El relevamiento difundido por el ISEPCI retrata una economía familiar sin margen para afrontar imprevistos: casi seis de cada diez hogares ya gastan más de lo que reciben y otro grupo importante permanece en equilibrio solamente después de aplicar recortes.