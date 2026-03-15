Promesas incumplidas, fallas varias y cuotas altas: el reclamo que irritó a Poggi

Lo que debió ser un acto simple de gestión en el barrio 400 Viviendas, en Villa Mercedes, terminó convirtiéndose en el escenario de un fuerte cruce que se volvió viral: el gobernador, Claudio Poggi, totalmente sacado ante un reclamo de vecinos. Sin embargo, detrás de los gritos y la cruda advertencia del mandatario provincial—quien amenazó con desadjudicar a quienes no paguen cinco cuotas— se esconde una trama de "presuntas estafas habitacionales", cambios de materiales y una profunda sensación de abandono.



"Nos sentimos defraudados", confesó un adjudicatario que prefirió mantener su identidad bajo reserva. "Nos entregaron una casa que no es la que nos mostraron", agregó, notablemente indignado .



El engaño de la "Vivienda Poggi"



El historial del reclamo se remonta a 2011. Muchos vecinos pagaron hasta 70 cuotas esperando la "Vivienda Poggi": una construcción tradicional, de material y techo de losa. Sin embargo, la realidad que encontraron al recibir las llaves hace poco más de dos meses fue drásticamente distinta.



En lugar de ladrillo y losa, recibieron casas de bloques, con marcos torcidos, sin pintura y fisuras visibles.



Como si fuera poco, los vecinos denuncian que la empresa constructora instaló bombas de agua de bajo costo para compensar deficiencias estructurales, ahorrando costos en materiales esenciales.



Uno de los planteos más fuertes es que aseguran que se utilizaron plateas que ya habían sido dejadas por Nación años atrás, contradiciendo el discurso oficial de que las unidades son "más grandes". Y evidencia que no todo es nuevo en la edificación.



"Abrís la casa y parece que tuviera 10 años de antigüedad, cuando la terminaron hace dos meses. Tuvimos que gastar fortunas en electricistas y pintores para que sea habitable", relató la fuente consultada.



La soga al cuello: Cuotas de $193 mil



El punto de mayor fricción es el económico. No porque las personas no quiera asumir su obligación de pagar, sino porque "se sienten estafadas". Mientras el Gobernador insiste en la lista de espera de 60 mil familias para justificar la desadjudicación, los vecinos enfrentan cuotas variables que -según detallaron- ya alcanzan los 193 mil pesos.



Para jubilados que cobran la mínima o familias de trabajadores, el monto se ha vuelto una meta inalcanzable.



"Nadie planteó no pagar", aclaran los damnificados. El pedido es concreto: que se fije el valor de la cuota y se reconozca el gasto enorme que los propietarios debieron hacer para reparar las fallas edilicias de una vivienda que el Estado entregó como "nueva", pero que se cae a pedazos.



La respuesta oficial: rigidez absoluta



En el video que circuló en redes, la respuesta de Poggi fue tajante: "Si no pagan las cuotas, se desadjudica la casa, lo voy a decir una sola vez".



Para las familias, esto no es más que una "burla" y un incumplimiento del contrato social.



Mientras el gobierno provincial se apoya en el fondo de garantía para pagarle a la constructora, los vecinos quedan "cara a cara" con una empresa que solo ofrece arreglos parciales y superficiales.



La tensión en Villa Mercedes sigue en aumento. Lo que el oficialismo intenta cerrar con autoridad, los vecinos lo mantienen abierto con la fuerza de quien siente que le han hipotecado el futuro con una casa que no fue la prometida.



"No nos puede decir que nos va a desadjudicar por no pagar cinco cuotas, cuando pagamos 70 y esperamos años y años para esto", concluyó la fuente consultada.

