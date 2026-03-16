Un profesor de Cortaderas acusado de acosar alumnas por Whats apps

Un profesor de escuela secundaria fue imputado por mantener conversaciones de alto contenido sexual con dos alumnas de 16 años que asisten a una escuela de Cortaderas. El docente, de 40 años, vive en La Paz, Córdoba, y pese a la gravedad del delito no quedó detenido tras la audiencia que se realizó en los Tribunales de Concarán.

Para continuar con la investigación, el juez de Garantías Nicolás Coppola, ordenó las pericias sobre teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados de la casa del profesor en octubre del año pasado, cuando se hizo el allanamiento en su vivienda. También hay un pendrive, una cámara de fotos y una tablet.

El grooming que sufrieron las adolescentes se descubrió el 8 de octubre del año pasado, cuando el director de la escuela y la madre de una de las estudiantes hicieron la denuncia correspondiente. Allí, los acusadores dijeron que el profesor habría mantenido conversaciones con contenido sexual a través de llamadas, chats y videollamadas de WhatsApp con una estudiante menor de edad.

Incluso, el docente había creado un grupo de esa aplicación con sus dos víctimas, donde tenía conversaciones de doble sentido. En algunos casos, se informó de fuentes judiciales, el profesor les enseñó a las chicas cómo borrar los mensajes y en otros habría consultado sobre la inclinación sexual de sus alumnas.

Entre los chats hallados hay invitaciones por parte del adulto a encontrarse a solas con la chica en un arroyo de la localidad e instrucciones para diversas prácticas sexuales. Ahora, el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejo trata de recuperar alguno de esos mensajes y fotos o videos.

Las pericias buscarán determinar si hubo intentos de borrar más conversaciones o si el acusado usó cuentas falsas en redes sociales para contactarse con sus víctimas.

Pese a que no quedó detenido, el maestro tendrá que firmar en Merlo el libro de imputados durante cuatro meses y no podrá acercarse a más de 300 metros por 120 días a las chicas.