Domingo 26 de Octubre de 2025

SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

Elecciones legislativas

La recta final de la jornada electoral, con expectativas

Las últimas horas del domingo de elecciones esperan al porcentaje de electores que aún no se presentó. A nivel nacional, hasta las 15 había votado el 41 por ciento. En San Luis, la cifra sería levemente superior. Los votantes destacan la agilidad del acto. 

Por redacción
| Hace 9 horas

A las 15, el porcentaje de voto a nivel nacional alcanzó el 41% por lo que se cree que al final de la jornada un 60% del padrón electoral habrá emitido su opinión. Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21.

 

 

En San Luis, el porcentaje es levemente superior a la media nacional, aunque no hay información oficial al respecto. Los principales candidatos de las seis fuerzas políticas que participan de las elecciones emitieron su voto temprano y dijeron que esperarán los resultados con expectativas.

 

 

Hasta ahora, la votación tiene muy buen ritmo y los votantes no hacen fila para ejercer su derecho. En promedio, la tarea no les lleva más que unos pocos segundos.

 

 

 

