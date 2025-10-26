La recta final de la jornada electoral, con expectativas
Las últimas horas del domingo de elecciones esperan al porcentaje de electores que aún no se presentó. A nivel nacional, hasta las 15 había votado el 41 por ciento. En San Luis, la cifra sería levemente superior. Los votantes destacan la agilidad del acto.
A las 15, el porcentaje de voto a nivel nacional alcanzó el 41% por lo que se cree que al final de la jornada un 60% del padrón electoral habrá emitido su opinión. Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21.
En San Luis, el porcentaje es levemente superior a la media nacional, aunque no hay información oficial al respecto. Los principales candidatos de las seis fuerzas políticas que participan de las elecciones emitieron su voto temprano y dijeron que esperarán los resultados con expectativas.
Hasta ahora, la votación tiene muy buen ritmo y los votantes no hacen fila para ejercer su derecho. En promedio, la tarea no les lleva más que unos pocos segundos.
