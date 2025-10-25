"La ruta del maíz", un sendero por el que el Gobierno no responde

La ruta del maíz perdido es uno de los grandes misterios de la administración de Claudio Poggi. Nadie sabe adónde fueron a parar la cosecha del grano valuado en dos millones de dólares, aunque hay indicios de que habría sido vendido, sin la anuencia de los entes reguladores, por el hermano del ministro de Gobierno de San Luis, Gonzalo Amondaraín.

Claro que el hombre, que figura como asesor de un ministerio, no habría estado solo en la maniobra: el secretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla; el ex fiscal de Estado y actual miembro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza; y el ministro de Producción, Federico Trombotto, habrían estado al tanto de la maniobra.

El campo El Caburé fue el inicio del conflicto, con la expropiación del Gobierno Provincial. A partir de entonces, se desató una trama y una serie de maniobras por las que la administración debería rendir cuentas, algo que hasta ahora no ha hecho.



