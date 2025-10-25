  • Nuestras redes
Domingo 26 de Octubre de 2025

Luna en Escorpio ¿A quién beneficia?

En un día de elecciones, los signos también hacen su aporte en el cuarto oscuro. Por Cecilia De Belva. 

Por redacción
| Hace 14 horas

ARIES: No pospongas decisiones sobre mejoras laborales; el planeta Júpiter aportará su cuota de suerte para que todo resulte exitoso. En el plano sentimental, el amor los mantiene ansiosos, pero felices. En el amor: promesas difíciles de cumplir. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 7.

 

 

TAURO: Aportarán una cuota de optimismo para que todo lo pactado se vaya dando de acuerdo a las normas establecidas. Se resuelven problemas de dinero. En el plano sentimental: un desencuentro pasajero. En el amor: cuidado con sus celos. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 6.

 

 

GÉMINIS: Deberán conciliar su vida privada con sus actividades, ya que los compromisos serán muchos. Felices decisiones a nivel muy personal. Es bueno que tengan noción del límite de sus acciones diarias. En el plano sentimental: Venus les ayudará a ser muy felices, olvidando viejos rencores. En el amor: clima romántico. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 5.

 

 

CÁNCER: Con una actitud espontánea de su parte, pueden dar por terminada una situación molesta con las personas que los rodean. En el plano sentimental: el paso del planeta Marte los hará sentir optimistas y súper emprendedores. Amores felices en su corazón. En el amor: momentos especiales. En la salud: bien. En el juego: 1, 7 y 9.

 

 

LEO: Cambios y algunas mejoras a nivel personal trae el paso del planeta Mercurio. En el trabajo, la confianza en sí mismos y algunas decisiones a tomar los beneficiarán ampliamente. En el plano sentimental: la armonía afectiva también necesita de un esfuerzo de su parte. En el amor: a la cita, traten de ser puntuales. En la salud: muy bien. En el juego: 5, 7 y 8.

 

 

VIRGO: Se afirman proyectos de trabajo, contando con la colaboración de quienes los rodean. Se gratificarán con una compra personal. En el plano sentimental: el amor ha comenzado a ser importante en sus vidas. En el amor: se cumplen sus deseos más íntimos. En la salud: bien. En el juego: 0, 5 y 8.

 

 

LIBRA: Mejorarán sus actividades, presentándose todo más accesible y buenas oportunidades monetarias. No comenten las inquietudes que les preocupan. En el plano sentimental: romances felices se anuncian para su corazón. En el amor: días felices. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 3.

 

 

ESCORPIO: Se aclaran dudas relacionadas con sus planes de trabajo. En finanzas, Júpiter les regala una etapa positiva. En el plano sentimental: el amor colma de felicidad sus vidas. En el amor: una salida feliz. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 4.

 

 

SAGITARIO: Mejoran sus actividades, presentándose excelentes oportunidades. Etapa positiva para arriesgar y ganar. En el plano sentimental: el amor trae mucha felicidad y ternura. En el amor: pueden vivir días muy felices. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 8.

 

 

CAPRICORNIO: Deben adaptarse a las circunstancias y proceder con inteligencia frente a los problemas que surgen. En el plano sentimental: jornada feliz en sus afectos. En el amor: felicidad y armonía. En la salud: muy bien. En el juego: 0, 6 y 9.

 

 

ACUARIO: Con inteligencia sabrán revertir algunas situaciones y sacar provecho de todo lo relacionado con planes de trabajo. En el plano sentimental: se sentirán felices y enamorados. En el amor: superan dudas y temores. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 6.

 

 

PISCIS: Jornada agradable que ustedes sabrán aprovechar en sus beneficios. Se presentan cambios y mejoras salariales. En el plano sentimental: se sentirán felices y con deseos de compartir sus afectos. En el amor: dulces recuerdos. En la salud: bien. En el juego: 1, 5 y 6.

 

