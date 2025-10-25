Luna en Escorpio ¿A quién beneficia?

ARIES: No pospongas decisiones sobre mejoras laborales; el planeta Júpiter aportará su cuota de suerte para que todo resulte exitoso. En el plano sentimental, el amor los mantiene ansiosos, pero felices. En el amor: promesas difíciles de cumplir. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 7.

TAURO: Aportarán una cuota de optimismo para que todo lo pactado se vaya dando de acuerdo a las normas establecidas. Se resuelven problemas de dinero. En el plano sentimental: un desencuentro pasajero. En el amor: cuidado con sus celos. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 6.

GÉMINIS: Deberán conciliar su vida privada con sus actividades, ya que los compromisos serán muchos. Felices decisiones a nivel muy personal. Es bueno que tengan noción del límite de sus acciones diarias. En el plano sentimental: Venus les ayudará a ser muy felices, olvidando viejos rencores. En el amor: clima romántico. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 5.

CÁNCER: Con una actitud espontánea de su parte, pueden dar por terminada una situación molesta con las personas que los rodean. En el plano sentimental: el paso del planeta Marte los hará sentir optimistas y súper emprendedores. Amores felices en su corazón. En el amor: momentos especiales. En la salud: bien. En el juego: 1, 7 y 9.

LEO: Cambios y algunas mejoras a nivel personal trae el paso del planeta Mercurio. En el trabajo, la confianza en sí mismos y algunas decisiones a tomar los beneficiarán ampliamente. En el plano sentimental: la armonía afectiva también necesita de un esfuerzo de su parte. En el amor: a la cita, traten de ser puntuales. En la salud: muy bien. En el juego: 5, 7 y 8.

VIRGO: Se afirman proyectos de trabajo, contando con la colaboración de quienes los rodean. Se gratificarán con una compra personal. En el plano sentimental: el amor ha comenzado a ser importante en sus vidas. En el amor: se cumplen sus deseos más íntimos. En la salud: bien. En el juego: 0, 5 y 8.

LIBRA: Mejorarán sus actividades, presentándose todo más accesible y buenas oportunidades monetarias. No comenten las inquietudes que les preocupan. En el plano sentimental: romances felices se anuncian para su corazón. En el amor: días felices. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 3.

ESCORPIO: Se aclaran dudas relacionadas con sus planes de trabajo. En finanzas, Júpiter les regala una etapa positiva. En el plano sentimental: el amor colma de felicidad sus vidas. En el amor: una salida feliz. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 4.

SAGITARIO: Mejoran sus actividades, presentándose excelentes oportunidades. Etapa positiva para arriesgar y ganar. En el plano sentimental: el amor trae mucha felicidad y ternura. En el amor: pueden vivir días muy felices. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 8.

CAPRICORNIO: Deben adaptarse a las circunstancias y proceder con inteligencia frente a los problemas que surgen. En el plano sentimental: jornada feliz en sus afectos. En el amor: felicidad y armonía. En la salud: muy bien. En el juego: 0, 6 y 9.

ACUARIO: Con inteligencia sabrán revertir algunas situaciones y sacar provecho de todo lo relacionado con planes de trabajo. En el plano sentimental: se sentirán felices y enamorados. En el amor: superan dudas y temores. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 6.

PISCIS: Jornada agradable que ustedes sabrán aprovechar en sus beneficios. Se presentan cambios y mejoras salariales. En el plano sentimental: se sentirán felices y con deseos de compartir sus afectos. En el amor: dulces recuerdos. En la salud: bien. En el juego: 1, 5 y 6.