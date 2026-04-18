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Fútbol sub 17

El puntano Juan Aimale se aseguró una medalla en los Suramericanos

Pese a que no jugó en el tercer partido del equipo nacional, el delantero será como mínimo medalla de plata en Panamá. El domingo juega la final con Paraguay.

Por redacción
| Hace 3 horas

Sin el puntano Juan Aimale, la selección argentina de fútbol sub 17 se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos de la Juventud al vencer a Panamá, el local, por 1 a 0. El domingo, el equipo celeste y blanco definirá a partir de las 21 el partido por la medalla de oro.

 

 

De esa manera, el delantero de Santa Rosa del Conlara se aseguró una medalla pese a que no pudo estar en la victoria del equipo argentino el viernes por la noche ante el combinado local. Su participación en la final es una incógnita.

 

 

Argentina venció por la mínima a Panamá en el tercer partido de la zona de grupos con un gol agónico de Uriel Pepe, el delantero de Ferrocarril oeste. En el debut le había ganado a Bolivia con 3 a 1, con un golazo del puntano Aimale desde afuera del área con el que se cerró el marcador y en el segundo partido empató en 1 con Paraguay, el rival en la final del domingo.

 

 

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