Victoria de River en el Monumental, en "el debut" de la era Coudet

River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

"El Millonario" se quedó con el triunfo con goles de los delanteros Sebastián Driussi, en 40 minutos del primer tiempo, e Ian Subiabre, en 25 del segundo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el “Verde” es duodécimo en el grupo, siete unidades por detrás.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22 de marzo a las 17:45, mientras que los conducidos por el entrenador Facundo Sava serán locales de Aldosivi, el mismo día a partir de las 15:30.

Empate en Córdoba

Belgrano igualó sin goles con Talleres en un partido en el los nervios pesaron y casi no hubo jugadas de peligro, el cual fue disputado en el estadio Julio César Villagra

La jugada de mayor peligro llegó a los 12 minutos del complemento, con un remate del volante Giovanni Baroni que se fue cerca del palo derecho del arquero Thiago Cardozo.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ricardo Zielinski se ubica segundo en la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” se encuentra en el cuarto puesto del grupo A, con 15 unidades.

En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Racing, el sábado 21 de marzo a las 22:15, mientras que el equipo que dirige Carlos Tévez visitará a Independiente el mismo día, a partir de las 20:00.

Agónica victoria de “La Lepra” mendocina

Independiente Rivadavia se quedó con un triunfo ajustado por 3-2 ante Gimnasia en el partido que protagonizaron en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles de la visita fueron convertidos por el delantero Fabrizio Sartori, el mediocampista César Florentín y el defensor Enzo Martínez en contra, mientras que para el local había marcado el propio Martínez y el delantero Mauricio Torres.

Con el triunfo, el equipo que dirige Alfredo Berti volvió al primer puesto de la zona B, de forma parcial y con 20 puntos, mientras que el “Lobo” es sexto con 14 unidades.

En la próxima fecha, la “Lepra” mendocina será local de Rosario Central, el domingo 22 de marzo a las 22:15, mientras que el elenco conducido por Fernando Zaniratto visitará a Atlético Tucumán el viernes 20, a partir de las 21:00.