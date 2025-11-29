  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

Floja actuación y autocrítica

Colapinto: "No manejé bien y no me sentí bien"

El argentino finalizó último en la Qualy 1 del GP de Qatar y le anularon la primera vuelta por irse a la leca. Este domingo largará último y Piastri desde el primer lugar.

Por redacción
| Hace 3 horas

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, se mostró autocrítico de su flojo nivel en lo que va del fin de semana en el Gran Premio de Qatar y aseguró que manejó "mal”.

 

El pilarense tuvo una muy floja clasificación en la que le anularon la primera vuelta por tocar la leca y quedó eliminado en la Qualy 1 al finalizar último, lugar en el que largará en la carrera principal del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

 

Tras esto, el argentino se alejó de las críticas hacía su auto como lo ha hecho en gran parte de la temporada y reconoció: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”.

 

“Anduve muy mal durante toda la sesión. Me salí dos veces y perdí tiempo. Es culpa mía... No hice una buena sesión. No hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. No estoy contento conmigo mismo. Hoy no he hecho un buen trabajo. Me salí en la primera vuelta al intentarlo y lo ejecuté mal” añadió.

 

Además, Colapinto destacó el trabajo de su compañero francés Pierre Gasly: “Anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal. Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos”.

 

 

Piastri, adelante 

 

El australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position y largará primero en la carrera principal del Gran Premio de Qatar. 

 

La primera fila de la parrilla de salida la completará el otro piloto de la escudería, el británico Lando Norris. Tercero saldrá el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y los Mercedes del británico George Russell y del italiano Andrea Antonelli, largarán cuarto y quinto respectivamente.

 

La parrilla de salida del Gran Premio de Qatar
  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Andrea Antonelli (Mercedes)
  6. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
  7. Carlos Sainz (Williams)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Liam Lawson (Red Bull Racing)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Franco Colapinto (Alpine) 
