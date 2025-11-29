Carreta sprint en Qatar: festejó Priastri y Colapinto fue último

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió un sólido triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar que le permite mantenerse firme en la pelea por el título. El podio lo completaron los británico George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

La carrera fue prácticamente un monólogo de Piastri, quien largó desde la pole position luego de la gran clasificación de este viernes. El australiano largó muy bien y en todo momento marcó el ritmo de la carrera para terminar cómodo por delante de su escolta, que fue Russell.

En el tercer puesto terminó Norris, quien dio un buen paso en su búsqueda del título, ya que con este resultado no perdió tanta diferencia con respecto a Piastri, a quien le saca 22 puntos. Además estiró la distancia a 25 unidades con el neerlandés Max Verstappen, quien tras una muy buena largada finalizó cuarto.

Los otros cuatro pilotos que sumaron puntos en la sprint de Qatar fueron el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, largó desde el pit lane luego de que su equipo hiciera cambios en su monoplaza tras la floja actuación de este viernes en la clasificación y cruzó la bandera a cuadros en el último puesto.

La actividad en el GP de Qatar continuará a las 15, con la clasificación.

Así quedó el campeonato de Fórmula 1 luego de la carrera sprint en Qatar

1- Lando Norris (McLaren): 396

2- Oscar Piastri (McLaren): 374LbIBhg

3- Max Verstappen (Red Bull): 371