Colapinto en Interlagos: la Fórmula 1 en la recta final

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Brasil, que corresponde a la vigésima fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1, que tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren).

Este Gran Premio estará cargado de intensa acción, ya que habrá una carrera sprint que incluso podría ser clave en la lucha por el título, donde el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) buscan desbancar a Norris, quien viene de arrasar en México.

La actividad en el GP de Brasil comenzará este viernes con la única sesión de prácticas libres que será entre las 11:30 y las 12:30, mientras que la clasificación para la carrera sprint comenzará a las 15:30.

La carrera sprint será el sábado a las 11 de la mañana, donde los pilotos batallarán durante 100 kilómetros (un tercio con respecto a una carrera común) para obtener los ocho puntos que se otorgan al ganador. La clasificación para la carrera será solo unas horas después, a partir de las 15.

Finalmente, la carrera principal del GP de Brasil está programada para este domingo a partir de las 14.

El Gran Premio de Brasil se lleva a cabo en el Autódromo "José Carlos Pace" también conocido como Interlagos.

El cronograma del GP de Brasil (horarios de Argentina)

Viernes 7/11:

Práctica libre a las 11:30

Clasificación sprint a las 15:30

Sábado 8/11:

Sprint a las 11

Clasificación carrera a las 15

Domingo 9/11: