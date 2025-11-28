Mala primera jornada para Colapinto en Qatar

No fue nada bueno el inicio del Gran Premio de Qatar para Franco Colapinto, quien terminó en el último lugar tanto en la primera prueba como en la qualy para la sprint, que se desarrollaron entre la mañana y la siesta del viernes.

El piloto de Alpine fue una vez más preso de las limitaciones técnicas de su monoplaza y no pudo competir de igual a igual con ninguno de sus rivales. Peter Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, terminó en el puesto 18 en la prueba y 19 en la qualy.

La actividad en Qatar de la Fórmula Uno continuará con la carrera sprint el sábado a las 11, mientras que la qualy para la carrera arrancará a las 15 de ese mismo día. La carrera principal será el domingo.