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Balerdi fue convocado otra vez y está muy cerca del Mundial

El zaguero villamercedino fue parte de la convocatoria para el último amistoso de la selección, que se jugará el 31 de marzo en la Bombonera contra Guatemala. Scaloni llamó a un central del fútbol local. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El villamercedino Leonardo Balerdi dio un paso más hacia el hecho histórico de convertirse en el primer puntano en jugar un Mundial de fútbol. El defensor del Olympique de Marsella forma parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni antes de que entregue la lista definitiva.

 

 

Los jugadores que eligió el DT serán parte del plantel que enfrentará a Guatemala el 31 de marzo, en el último amistoso antes de la cita mundialista. Allí aparece Balerdi, quien fue opción de Scaloni en varias etapas del proceso.

 

 

La sorpresa de la lista la dieron Gabriel Rojas de Racing y Tomás Palacio, el jugador de Estudiantes de La Plata que ocupa el mismo puesto de Balerdi en la zaga central.

 

 

Allí también están Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Balerdi y Marcos Senesi, promovido tras la lesión de Juan Foyth.

 

 

 

 

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