Primer día del juicio por Zoe Pérez: seis testigos claves complican a los dos imputados

El juicio por el crimen de Zoe Pérez comenzó con un clima cargado dentro y fuera de Tribunales. Mientras familiares y allegados exigían justicia en la puerta, el Tribunal integrado por Adriana Lucero Alfonso, Eugenia Zabala Chacur y Fernando De Viana abrió un debate que se extenderá hasta el 26 de diciembre contra Adrián “El Gringo” Rodríguez y Leandro Oses, acusados de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, con pedido de prisión perpetua por la muerte de Zoe, el 20 de febrero de 2024.

Según el abogado de la familia, Esteban Bustos, la primera jornada fue “más que positiva”: seis testigos declararon y aportaron datos que, según la querella, fortalecen la teoría del caso. El hermano de Zoe relató que fue uno de los primeros en llegar al departamento de Rodríguez, en La Toma, y que uno de los imputados le sostuvo que la joven “se había ido”, cuando su cuerpo estaba dentro del lugar.

También declararon el dueño del departamento, la comisario que intervino primero y la mejor amiga de la víctima, Sofía, considerada un testimonio clave. Contó que Zoe le había confiado que tanto Rodríguez como Oses intentaban acercarse a ella, pero que ella no tenía interés. Dijo que conserva los mensajes donde Zoe se lo contaba. Sostuvo además que ambas hablaban a toda hora y que a las 5 de la mañana del día del crimen le envió un mensaje que nunca obtuvo respuesta, algo “totalmente extraño”.

El fiscal Fernando Rodríguez mantuvo la acusación inicial y pidió que se contemplen agravantes como homicidio criminis causa y femicidio. Según Bustos, los imputados se mostraron visiblemente nerviosos cuando se exhibieron las fotos del cuerpo de la víctima.

Para este martes se esperan nueve testigos más, en una agenda que avanza sin pausas pese a que dos declaraciones debieron reprogramarse tras la muerte de un efectivo de Homicidios.