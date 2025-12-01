Lo enviaron a la cárcel por abuso sexual y corrupción de una menor

Los hechos que son investigados habrían ocurrido entre 2023 y el 20 de mayo de 2024 en un domicilio de Villa de Merlo.

El juez de Garantía N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa del Conlara, Jorge Pinto, dio por formulados cargos y pedido de medidas de coerción.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal adjunta Silvina Ayelén Argüello, lo imputó como autor de los delitos de:

- Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente (dos hechos)”.

- Abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente (un hecho).

- Corrupción de menores agravada por la convivencia (un hecho).

La querella, representada por Alcides Becerra, y la defensora de Niñez y Adolescencia, María Luz Vílchez, adhirieron íntegramente a la imputación fiscal.

La fiscalía había solicitado la prisión preventiva por 120 días, fundamentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados. La querella y la Defensoría de Niñez acompañaron el pedido, según especificó prensa del Poder Judicial.

El imputado, por su parte, se abstuvo de declarar por recomendación de su defensor José Oscar Pérez que se opuso a la preventiva, lo consideró excesivo y ofreció datos familiares y de arraigo para evitar la detención cautelar.

Tras escuchar a las partes, el juez dispuso la prisión preventiva por 90 días, hasta el 26 de febrero de 2026 y el inmediato traslado del imputado al Servicio Penitenciario Provincial.