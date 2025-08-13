Piden 5 años de cárcel contra un conductor que causó la muerte de una motociclista
María Díaz falleció a raíz de las lesiones que sufrió al ser atropellada por el vehículo que manejaba, alcoholizado, Diego Armando Cruceño. Fue en el 2024. El caso pasó a juicio.
Por redacción
| Hace 2 horas
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias