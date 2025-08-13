  • Nuestras redes
Miércoles 13 de Agosto de 2025

SAN LUIS

Drama en Quines

Piden 5 años de cárcel contra un conductor que causó la muerte de una motociclista

María Díaz falleció a raíz de las lesiones que sufrió al ser atropellada por el vehículo que manejaba, alcoholizado, Diego Armando Cruceño. Fue en el 2024. El caso pasó a juicio.

Por redacción
| Hace 2 horas
