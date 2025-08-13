Contuvieron el incendio en Pasos Malos, Villa de Merlo, tras un amplio operativo

Bomberos de varios cuarteles y fuerzas de seguridad trabajaron con aviones hidrantes. El fuego está controlado, aunque siguen enfriando zonas calientes para evitar reinicios.

El incendio registrado este miércoles en la zona de Pasos Malos, en la Villa de Merlo, fue contenido tras un intenso operativo que movilizó a múltiples dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad de la región.

En un primer momento, combatieron las llamas bomberos voluntarios de Merlo, Los Molles, Carpintería y Santa Rosa del Conlara, con el apoyo de aviones hidrantes tras la declaración de Alerta Roja. Más tarde, se sumaron al operativo los cuarteles de San Pablo, Tilisarao y efectivos de Bomberos de la Policía, bajo la coordinación de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) de la Regional 3.

Si bien el fuego se encuentra controlado, persisten algunos perímetros calientes que continúan siendo monitoreados y enfriados para evitar reinicios.