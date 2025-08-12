"Lo mataron como a un niño": un vecino del barrio Malvinas repasa el horror

Julio Alberto Quiroga, comerciante y vecino del barrio 274 Viviendas Malvinas, no puede quitarse de la cabeza la imagen de Valentín Sosa, un cliente habitual y amigo de charlas diarias, que hasta hace poco pasaba por su negocio después de trabajar en la escuela. “Era excelente, sin maldad, una persona increíble. Esto es como si hubiesen matado a un chico, a una criatura”, recordó con la voz quebrada.

El barrio está conmocionado. Según contó Julio, la primera versión que escuchó fue que Sosa se había caído y golpeado la cabeza. “No puede ser. Después me dijeron que lo habían matado… y ahí sentí impotencia. No sé cómo va a quedar esto, si se va a saber o no. Era indefenso, mayor, y lo que le hicieron es increíble”, lamentó.

La víctima, conocida y querida por todos, no tenía enemigos. “El que robó seguramente lo conocía, porque para hacer el daño que hizo… Si vas a robar, robá, pero no mates. Y menos a una persona así”, dijo Julio, indignado.

Aunque en la zona hay antecedentes de robos, nunca se había registrado un hecho tan brutal. “Esto es otra cosa, es desgarrador. No imaginé que pasaría algo así, y encima con un vecino y cliente tan cercano”, remató.

La comunidad exige respuestas mientras la investigación avanza lentamente, en medio de un clima de miedo y bronca.