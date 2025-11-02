  • Nuestras redes
Domingo 02 de Noviembre de 2025

Policiales

Murió calcinado al chocar contra una columna en la ruta 5, a pocos kilómetros de Córdoba

Una persona murió calcinada luego de que su auto chocara contra una columna de hormigón en la ruta 5, a la altura de Los Cedros, cerca de la ciudad de Córdoba. La Policía investiga las causas del siniestro.

Por redacción
| Hace 1 hora

Tragedia en la ruta 5, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Un automóvil se estrelló contra una columna de hormigón durante la madrugada de este sábado y se prendió fuego por completo. Su conductor murió calcinado dentro del vehículo.

 

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Los Cedros, a la altura del kilómetro 8. Según informó la Policía, el auto impactó de lleno contra el pilar central de la pasarela peatonal. Las llamas consumieron el rodado en cuestión de minutos y, cuando arribaron los bomberos, ya no había nada que hacer.

 

El servicio de emergencias solo pudo constatar el fallecimiento del conductor, cuya identidad aún no fue establecida. La Justicia investiga las causas del choque y no descarta que la víctima haya perdido el control del vehículo por la alta velocidad o el estado del pavimento.

 

Temas de nota:

