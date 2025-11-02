Murió calcinado al chocar contra una columna en la ruta 5, a pocos kilómetros de Córdoba

Tragedia en la ruta 5, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Un automóvil se estrelló contra una columna de hormigón durante la madrugada de este sábado y se prendió fuego por completo. Su conductor murió calcinado dentro del vehículo.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Los Cedros, a la altura del kilómetro 8. Según informó la Policía, el auto impactó de lleno contra el pilar central de la pasarela peatonal. Las llamas consumieron el rodado en cuestión de minutos y, cuando arribaron los bomberos, ya no había nada que hacer.

El servicio de emergencias solo pudo constatar el fallecimiento del conductor, cuya identidad aún no fue establecida. La Justicia investiga las causas del choque y no descarta que la víctima haya perdido el control del vehículo por la alta velocidad o el estado del pavimento.