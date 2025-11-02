  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Domingo 02 de Noviembre de 2025

Avenida de Circunvalación

Vuelco a la altura de la planta de Edesal

En el Chevrolet Cruze iba un joven de 26 años que no pudo controlar su vehículo, chocó contra el muro y volcó. No sufrió lesiones, aunque el auto quedó con daños de consideración. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Poco después de las cinco de la mañana del domingo en la avenida Circunvalación, a metros del boulevard Mayor Hugo del Valle Palaver, frente a la planta de Edesal, en la ciudad de San Luis, un automóvil volcó por razones que se tratan de establecer y su único ocupante resultó ileso.

 

 

Un joven de 26 años que se dirigía hacia el norte por la ruta a bordo de Chevrolet Cruze fue el protagonista del accidente, ocurrido cuando tras perder el control del vehículo, impactó contra el muro de contención, lo que causó el vuelco.

 

 

El personal médico que concurrió al lugar del accidente le brindó al conductor las primeras asistencias. El joven no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado.

 

 

