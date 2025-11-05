Los caminos del metal merlino llegan a Buenos Aires

El heavy metal merlino se escuchará nuevamente en Buenos Aires con la voz, las guitarras y la distorsión de "Dysphorika", una banda que hace tiempo es una referencia de los sonidos duros de la provincia. El hito que sumará el fin de semana es que tocará con "Lethal", la banda porteña que lleva 35 años de trayectoria.

El cuarteto merlino viajará el jueves a una nueva incursión en la capital en la que mostrará su metal serrano mientras se prepara para el lanzamiento de su próximo disco, “Posverdad”.

La gira que tiene previsto realizar la banda de la Costa de los Comechingones tiene fechas el viernes y el sábados en Buenos Aires. El 7 de noviembre actuará en el City Bar de Martínez junto a Lethal, quienes están de gira para celebrar de su icónico disco “Warriors”, editado en 1992. Compartirá escenario con Justicia ciega, Éxtasis y Pesadumbre.

Al día siguiente, los merlinos estarán en las Salas Ciro, de Merlo, en el oeste bonaerense junto a varias bandas metaleras radicadas en esa prolífica zona de la provincia.