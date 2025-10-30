La agenda de final de octubre tiene buenas opciones

JUEVES

Noches de dúos

El fin de semana comienza internacional con “Aerolínea”, un dúo mitad estadounidense mitad argentino que debuta en la provincia en All right. Canciones en inglés pero comida argentina a partir de las 22. Después se presentará en el mismo lugar otro dúo: el de Fede Acosta y Malena Herrera en un homenaje a Coldplay.

Folclore entre calabazas

La propuesta folclórica pre Halloween de Casa Mollo tiene a “Cintak” como número en vivo entre otras muchas actividades que se desarrollarán en la casona de rivadavia 928.

Ayuda al colega

Como la semana pasada en San Luis ahora Villa Mercedes -donde también vivió Sergio “Hueso” Muriel- se hace eco de la ayuda solidaria para solventar los gastos de salud que tiene el sensacional pianista. Esteban Ramos, César Gueberoff, Viveka Rosa, Zandra Risatti, Federico Olguín y otros músicos de la ciudad se juntan en el teatro del Viejo Mercado para ayudar al colega.

Clásicos de la nostalgia

Una versión de Los Watusi encabezado por Julio César, con artistas invitados y la renovación siempre latente se presentará en la sala Berta Vidal de Battini para los nostálgicos y los amantes de la buena música. La entrada cuesta 8 mil pesos y empieza a las 21.

El canto de la tierra

De gira por la provincia, el cantante campero Adrián Maggi recala en el Boliche Don Miranda, reducto tradicional y patriótico, que recibirá a los seguidores del trovador bonaerense. El show empieza a partir de las 22.

VIERNES

Cachaca, que dure

A 30 años de la edición de Hijos del culo, uno de los discos más emblemáticos de Bersuit Vergarabat, la banda llega a San Luis para presentarlo en vivo en un encuentro con los personajes emblemáticos de aquel disco. Será en Comuna a partir de las 22.





Mujer de albahaca

Riojana de ley, cantora de todo el país, La Bruja Salguero llega con su espectáculo -en el que festeja los 30 años de carrera- a La casa del poeta, de Merlo. Comenzará las 21:30 y la entrada cuesta 18 mil pesos.

Una opción cuyana

Destino Cuyo le pone un poco de ritmo y poesía puntana a una noche con muchas propuestas artísticas nacionales. El dúo se presentará a partir de las 22 en All right, el bar de la avenida Illía que siempre le da lugar a las manifestaciones locales.

Covers a full

La noche de Halloween tiene muchas formas de divertirse en Casa Mollo. La más directa es con Ibiza 84, la banda de covers de rock nacional que regresará al espacio de Rivadavia 928. También habrá djs durante toda la noche.

El lado oscuro de la Calle angosta

La música, la poesía, la mirada y el compromiso de Pink Floyd es parte Pulse project, una banda que hace un certero homenaje a la banda británica y que se presentará a partir de las 22 en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes

Hueso y vino

Cada vez más activo sobre el cierre del año, Enzo “Hueso” Flores vuelve a presentarse en vivo, esta vez en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco que promete además de música alguna bebida interesante para degustar.

Guadalupe en Guadalupe

La continuidad de la presentación del disco de Guadalupe Mediavilla, llamado “Volver a mí" la traslada a la Guadalupe, el lógico lugar donde la artista villamercedina presentará su disco, en Potrero de los Funes. La función comienza a las 21 con entradas a 13 mil pesos.

Rock y brujas

Siempre es hoy, Cuarto de vida y Geiser protagonizan un nuevo ciclo de Aquelarre, un encuentro rockero que se produce en Crypta bar, de avenida España. El segundo encuentro de brujas promete mucho rock a partir de las 22.







SÁBADO

Otro día en el paraíso

Phil Collins es uno de los músicos más reconocidos del mundo y desde Mendoza un homenaje llega al Centro Cultural Puente Blanco para que los puntanos también disfruten del clásico soft del líder de Génesis. Será a las 21 con una megabanda que reproduce nota a nota el sonido de la mítica agrupación.

Noche de bodas

“Qué noche de casamiento” es una obra muy graciosa que tendrá su primera función en San Luis en la sala Hugo del carril a partir de las 22. Un elenco de primer nivel retrata un momento especial en la vida de cualquiera.

Cuyo en Mercedes

Desde Mendoza el dúo “Nuevo Cuyo” recala en Villa Mercedes para tocar en Modesto, un bar de San Martín 911 que propone tonada de las buenas para que noviembre empiece con todo.

La dicha en movimiento

“Vivencias musicales” vuelve por fin a Casa Mollo para que los comensales bailen a un ritmo siempre divertido. Tras la presentación en vivo de la banda, los Djs toman la posta y siguen con el objetivo de hacer mover el cuerpo.

Teatro local y de calidad

La celebración de una nueva función de El huevo de Drah es motivo suficiente para que Thais Folk, la actriz brasileña radicada en San Francisco, esté feliz de la vida. Será en la Biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad norteña, a partir de las 19:30.

Un lugar mágico

Que el elenco de “Al pan pan” estrene una hora de teatro es todo un acontecimiento para la movida actoral de la provincia. Es por eso que “El castillo en Brujado” genera mucha expectativa con sus títeres y su estreno cercano Halloween. Tras las funciones, en las salas de El Trapiche habrá fiesta de disfraces y otros motivos para seguir alegres. A las 19, se puede ir disfrazado

La patria es el canta

Brayan Gatica, Daniela Calderón, Belén Bravo y otros músicos de la provincia acompañan los decires de Adrián Maggi, quien llegará por primera vez a Lo de Pecky, la peña de Potrero de los Funes. Ballet y Patria se confunden en una noche celeste y blanco.

La provincia artística

La reunión promete ser muy auspiciosa: el coro Valinor de Juana Koslay interpreta junto al grupo de guitarra de la ULP de La Punta, poemas de Antonio Esteban Agüero, en La Casa del Poeta en Merlo. La unidad de las artes provinciales sucederá a partir de las 20 con la emoción a flor de piel y entradas a 9 mil pesos.

Vinos y más vinos

Nombre de vino, sabor de rock añejo de siempre, Merlot es una propuesta muy interesante en el ambiente puntano que se hace lugar en el siempre popular escenario de All Right, el bar de la avenida Ilía que propone más y más música todos los fines de semana. A partir de las 22.

Todos los sentimientos posibles

Para reír y para llorar, Trabajedia es una obra de Invasión payasa, un grupo de teatro de Villa Mercedes, que tendrá su función en Merlo. La sala Amigxs abre las puertas para que la bella historia se desarrolle hacia un público integrado por jóvenes y adultos. Será a las 22 con entradas anticipadas a 8 mil pesos.



DOMINGO

Negras, ron y vela

La Delio Valdez presenta su cumbión nuevamente en San Luis, con la novedad de El desvelo, el nuevo disco del megagrupo que hace bailar hasta las piedras. Cerca de las 23 será el recital en Comuna pero después Sonido parrandero sigue la fiesta hasta que la vela no arda.

A otro lado con la risa

Antes de la mudanza del Portal 271, un lugar emblemático para la cultura moderna de Villa Mercedes, un grupo de actores presenta una variante “100% urda" con poesía, música, humor y una reflexión sobre el traslado de las cosas. A las 20 con entradas que van de 6 nil a 12 mil pesos.





Yo me quiero casar y usted?

La segunda función de “Qué noche de casamiento”, la comedia sobre bodas que un grupo de Buenos Aires trae a San Luis tendrá el mismo lugar y el mismo horario que la primera: a las 21:00 en la sala Hugo del Carril, con la dirección de Marcelo Silguero.

Un musical puntano

Magia, fantasía y música se mezclan en “El aprendiz del mago”, la adaptación que Parachutes producciones hizo de un clásico de la literatura infantil y que subirá por primera vez al Cine teatro San Luis a partir de las 19:00. Las entradas cuestan 10 mil pesos.

Lecturas necesarias

Un escritor busca historias y varios lectores la encuentran en “Huellas cuentos monologueados”, la obra que Esteban Etter llevará a la biblioteca de Los Molles, en el Valle del Conlara, a partir de las 19. La entrada es al sombrero pero la experiencia lo vale.

Tonada para el almuerzo

Cada vez más activos en la escena folclórica de San Luis, Dos para Cuyo vuelve a un escenario para el almuerzo de Gran Reserva, el espacio ubicado en la entrada de Potrero de los Funes. A partir de las 13:30, el dúo dará su recital y la casa acompañará con pastas, comidas criollas y un menú de primer nivel.