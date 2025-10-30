Las guerreras del K-Pop llegan a las salas solo por tres días

Con solo seis funciones especiales entre el viernes y el domingo, "Las guerreras del K-Pop" tendrán su breve paso por los cines de San Luis para que las fanáticas canten "Me elevo más, más, más...". A las 17:40 y a las 20, las canciones como Huntrix y los Saja Boys se escucharán en las salas puntanas.

Basada en la serie que es un éxito en Netflix, el ritmo de las guerreras es parte de uno de los tres bloques que Cinemacenter dividió su cartelera esta semana. Otro es el "Horror fest", un ciclo que estará hasta el miércoles 5 de noviembre y que consiste en seis películas de terror estrenadas hace unos meses con entradas a mitad de precio.

Solo tres provincias de la cadena de cines serán sede del minifestival que en San Luis tendrá a "El conjuro 4", "La casa de muñecas de Gabbi", "La hora de la desaparición" y "Destino final". A ellas se sumarán otras películas del género que están en la cartelera como "Teléfono negro 2" y "Good boy".

El tercer bloque es el que contiene los estrenos convencionales, que esta semana también tendrá algo de terror en "El ritual del libro rojo", una película llegada desde Nueva Zelanda que muestra a un chico que se embarca en una peligrosa búsqueda para contactar con su novia, fallecida hace poco, a través de un ritual que invoca a los muertos.

Con ese plan, se dirige a una casa abandonada con un grupo de jóvenes para realizar el ritual, pero durante la invocación se despiertan fuerzas sobrenaturales a los que deben enfrentarse.

Un notable elenco encabezado por Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer y Keanu Reeves le dan vida a la historia de "Cuando el cielo se equivoca", que tiene como protagonista a un hombre impregnado por la mala suerte que hace trabajos informales y tiene que a la casa de un amigo rico que vive en las colinas de Hollywood para instalar una pista de baile y arreglar la calefacción de la pileta.

La intervención de un ángel interpretado por Reeves provoca que la vida de los personajes se intercambien.

Para los más chicos llega Zoopocalipsis, una animación que cuenta la caída de un meteorito sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus que transforma en zombis a los animales.