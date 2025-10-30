  • Nuestras redes
Jueves 30 de Octubre de 2025

Títeres en Halloween

Aventuras sin miedo en un lugar que ni fu ni fa

La nueva obra de Umami indaga en los miedos y sus orígenes. Hay monstruos, títeres, un castillo y un lugar donde no hace ni frío ni calor. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El estreno de una obra de Umami, el grupo teatral de El Trapiche, es siempre motivo de festejo para sus seguidores y para el ambiente teatral de la provincia. El acontecimiento llegará el sábado en Al pan pan, la cálida sala donde la compañía hace base con un agregado pos función: baile de disfraces y karaoke para celebrar Halloween.

 

 

“El castillo En Brujado” es un show de títeres apto para todo público que tendrá su estreno el sábado 1 de noviembre a las 19, con entrada gratuita y salida a la gorra.

 

 

La historia que cuenta el grupo sucede en Brujado, un pequeño pueblito perdido “en algún rincón de nuestro país”, dijeron los responsables de la pieza, Leonardo Olivieri y Violeta Scarso, quienes en la continuidad de su imaginación señalaron a la localidad como ni linda ni fea, ni muy calurosa ni muy fría.

 

 

En el pueblo hay algo misterioso, un antiguo castillo en ruinas cargado de secretos y leyendas hasta donde llegan el profesor Don Von Zapato y su hija Elsa, decididos a comprobar científicamente que los monstruos existen.

 

 

“El mensaje que queremos enviar es que los miedos no provienen de los monstruos, sino de los prejuicios y las creencias que cada uno lleva consigo”, dijo Leonardo, encargado de la manipulación de los títeres.

 

 

La obra tendrá humor, música y una galería de personajes que serán parte de una aventura llena de color. Tras el estreno, la intención de Umami Teatro es mostrar la pieza en jardines de infantes y aulas del primer ciclo.

 

 

