La Pedrera es el escenario posible para la final de la Copa Argentina

Si bien no hay confirmaciones oficiales, cada vez es más posible que la final de la Copa Argentina se juega en el estadio de La Pedrera, en Villa Mercedes. Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza disputarán el partido definitivo del torneo.

Los rumores son cada vez más fuerte y solo faltaría que la AFA confirme el escenario vilamercedino para el partido que se jugará el 5 de noviembre y que definirá a un clasificado para la Copa Libertadores de América del año que viene.

La Pedrera recibió a varios partidos en esta edición del torneo y ya estaría decidido que albergue al cotejo que definirá el campeón.

En Argentinos Jrs juega Nicolás Oroz, el talentoso volante villamercedino que fue una pieza clave en el conjunto dirigido por Nicolás Diez. El puntano ya sabe lo que es consargarse en su tierra, porque el 6 de noviembre 2023 obtuvo el Trofeo de Campeones, cuando jugaba para Racing, que ese día derrotó a Boca por 2 a 1.

La otra opción que manejan los organizadores para el partido definitorio es el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.