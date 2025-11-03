La Delio y su triunfo porque lo imposible se vuelva cumbión

Como todos los grupos humanos, “La Delio Valdez” es la suma de sus individualidades. No solo para hacer música, sino también para llevar adelante la cooperativa, cada integrante tiene claro cuál es su función.

La numerosa y potentísima cuerda de vientos es el sello distintivo del grupo que revolucionó la cumbia rock hace 15 años en Argentina. Lo demostró nuevamente el domingo a la noche en Comuna ante una multitud que se reencontró con una banda que viene con frecuencia a la provincia.

En parte, la relación del grupo con San Luis se forjó en coincidencia con la irrupción de “Berrakera”, la productora de la provincia que ofició de lazo para sus recitales locales y que creció a la par de LDV.

La impresión de que el núcleo de la orquesta está formado por partículas quedó más expuesto cuando hace unos años decidieron dejar de usar los sacos caribeños y las camisas coloridas que usaban como uniforme y libraron a que cada integrante apueste a un outfit propio. Puede parecer un detalle menor, pero en él también se remarca la personalidad de cada integrante.

Ivonne Guzmán, por ejemplo, es una diva glamorosa y colombiana que se adueña del escenario ni bien lo pisa en la tercera canción y se permite quitarse la capa negra y blanca con la que ingresó. Manuel Cibrián, guitarrista, cantante en los dos primeros temas es quien marca el pulso cumbiero del cumbión; Pedro Rodríguez dejó los timbales por un momento y se convirtió en el animador fiestero de la noche; Ximena Gallina mostró su sensibilidad absoluta y desprejuiciada en “Mucho más libre”, uno de los grandes momentos del recital.

Pero es Black Rodríguez Méndez quien podría resumir el espíritu juguetón y sin edad de la orquesta. Esta vez vestido sobriamente de traje azul y arreglo floral en la solapa, el cantor se hizo esperar para interpretar su repertorio, compuesto de entre otras las acuáticas “Cumbia del río” y “Cumbia sobre el mar”. A ellas le sumó “Por ese palpitar”, el lanzamiento más reciente de la banda, y “Atrévete a mirarme de frente”, los únicos dos covers de la noche.

La nueva llegada de la orquesta cumbiera a San Luis tuvo la excusa de presentar “El desvelo”, el disco editado este año y que ya consiguió que muchas de sus canciones como “Negro querido”, “Farsantes”, “Nuestro lugar favorito”, “Entre vos y yo” y “Perdido” -todas presentes en la noche puntana- fueron coreadas por un público encendido y fiel.

Para completar la noche, LDV recorrió su discografía y se detuvo en clásicos para menear caderas cumbieras, levantar brazos bailarines y batir palmas estruendosas; entre los que “Inocente” y “Negra, ron y vela” funcionaron como un impecable viaje al pasado reciente.