Ivonnne Guzmán y el exitoso desvelo de La Delio Valdez

A Ivonne Guzmán no le hace falta prestarse al regreso de “Bandana” ni a opinar sobre el presente de Lowrdes, su compañera en el quinteto pop, para mantenerse activa en el mundo musical. Su presente concreto, su pasado inmediato y su futuro por tiempo indefinido está en “La Delio Valdez”, la banda que el domingo estará nuevamente en San Luis.

Los recitales que el grupo que renovó la cumbia rock en Argentina dio en la provincia son numerosos y están en su mayoría relacionados a Berrakera, la productora que creció a la par de la agrupación. El domingo en Comuna la vinculación celebrará una nueva reunión e Ivonne dijo estar muy contenta por eso. “San Luis es hermoso, apenas llegas ves directamente sus sierras y te transporta”, dijo la cantante, quien renovó la alegría por el hecho de presentar canciones nuevas.

Es que el grupo mostrará por primera vez los temas de “El desvelo”, el disco editado este año y que reafirma la cercanía a los ritmos caribeños y bailables. Ivonne agregó que la lista no incluye todos los temas del álbum nuevo pero sí la revisión de algunas canciones de trabajos anteriores y la grabación de un videoclip en vivo. La decisión de no mostrar el disco completo se debe a que a fines de noviembre el grupo hará la presentación oficial en Buenos Aires.

En una de las tantas visitas que La Delio hizo a San Luis, Ivonne no pudo viajar porque estaba a punto de ser madre. Ahora, su hijo está por cumplir cuatro años y la cantante lleva la maternidad con suma felicidad. “Me encanta esta etapa de mi vida, que desee mucho. Por ahora va todo muy fluido y la orquesta fue un espacio laboral muy conciente”.

Como en los primeros años, la intención de la madre fue pasar el mayor tiempo posible con su hijo, hasta el año pasado Ivonne viajó con su familia, una experiencia que le resultó muy enriquecedora y por la que pidió más ejemplos de mujeres que sean acompañadas, visibilizadas y cuidadas mientras ejercen la maternidad en ámbitos laborales. “Hay que estar más presentes en la titánica tarea que es criar”, sostuvo.

En la mirada de Guzmán, el crecimiento de la banda tuvo una bisagra con la pandemia. “Veníamos tocando mucho hasta que tuvimos que parar por el virus, pero después regresamos con una característica: empezamos a tocar más temprano, eso es lo que permitió que La Delio exista como hoy. A partir de entonces mucha gente se sumó a nuestros recitales”, sostuvo la cantante.

“Inocente” fue para la cantante colombiana el impulso que necesitaba La Delio para posicionarse en la cima de las preferencias populares. “Fue una canción que nos cambió la vida, pero que tomamos como un punto de partida para otra etapa de nuestra carrera”, señaló.

Ese reinicio llevó a la banda al disco actual, que obtuvo una rápida respuesta por parte del público. “Nos sorprende mucho que en algunos conciertos la gente ya canta las canciones nuevas. Eso habla de una respuesta muy positiva”, indicó Ivonne.

La frontwoman sostuvo que antes de la edición de “El desvelo” el grupo tenía mucha ilusión en que el público escuchara las canciones, a las que habían vestido de manera especial. Los detalles que enumeró Guzmán en el disco son el protagonismo en el canto que tiene Ximena Gallina, la tamborera, y la decisión de grabar, aunque en un estudio, en vivo.

“Eso es algo que no habíamos hecho nunca y que permitió que el disco tuviera una esencia que se parece mucho a La Delio en vivo, que es una de las mejores cosas que tiene la banda. No nos habíamos animado a grabar de esa manera, pero ahora, con los resultados puestos, estamos muy conformes”, siguió.

Una de las características centrales de La Delio es que cuesta divisar un líder entre sus múltiples integrantes. Ivonne, por lo pronto, es la cantante, que reparte funciones con Black Rodríguez Méndez, el colorido cantor que consolidó un vínculo especial con su coequiper arriba del escenario. “Es gran musico, un artista muy completo y un gran compañero”, describió y dijo que el dúo que hacen en un momento del show es de las canciones que más disfruta porque “se prende en todos los juegos que hacemos en escena”.