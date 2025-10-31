Tragedia vial: cuatro muertos en un choque

Cuatro personas fallecieron tras un choque frontal este viernes en la ruta nacional 12, en Corrientes. Tras el impacto, uno de los vehículos involucrados explotó y se incendió al costado del asfalto.

El siniestro fue causado por dos camionetas que circulaban por la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1304, a mitad de camino entre la localidad correntina de Ituzaingó y la capital de Misiones, Posadas.

Los protagonistas del fatal desenlace fueron una familia oriunda de Encarnación, Paraguay, y dos involucrados, de Posadas. Según los testimonios de quienes presenciaron el accidente, uno de los involucrados intentó pasar a un camión, sin advertir que se acercaba un auto de frente.

En el lugar no hay rastros de que se intentara detener la marcha y la magnitud del impacto llevó a que la camioneta Ford Ranger termine por explotar en llamas a varios metros del asfalto por lo que fallecieron los dos ocupantes, se trata de Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti, ambos mayores de edad.

Mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres familiares, los fallecidos Amel Raúl Ale López, de 32 años y María Hebe López Beristayn, de 59, junto al joven Emmanuel José Ale López, de 27 que salió a pie del vehículo y debió ser derivado a un centro de salud con lesiones leves.