Buenas ondas para la despedida del mes

♈ ARIES

Los arianos tendrán la oportunidad de reafirmar sus condiciones frente a nuevos planteos laborales y responsabilidades. En el plano sentimental, un encuentro cordial con un viejo amigo les traerá calma y reflexión. Superarán dificultades donde el dinero ha sido el punto de conflicto. En el amor, una jornada feliz los apartará de la rutina. Salud: bien. Números de la suerte: 2, 6 y 8.

♉ TAURO

Buenas noticias en el ámbito laboral: se resuelven los problemas que venían preocupándolos y todo avanza a un ritmo más ágil. En el plano sentimental, no se dejen llevar por caprichos del corazón que podrían no conducir a nada. Cumplan sus promesas amorosas y fortalezcan los lazos. Salud: bien. Números: 0, 1 y 8.

♊ GÉMINIS

La jornada se perfila exitosa para los geminianos, con satisfacciones personales y logros económicos. En el hogar, reina la armonía y la colaboración. En el amor, su magnetismo personal estará especialmente potenciado. Salud: muy bien. Números: 1, 6 y 9.

♋ CÁNCER

Rodearse de personas positivas será clave para concretar proyectos y alcanzar objetivos. Aunque no estén completamente conformes con la situación económica, llegarán pronto buenas noticias. En el amor, no cierren las puertas a nuevas oportunidades: lo que surge ahora es verdadero. Salud: excelente. Números: 1, 5 y 7.

♌ LEO

Los leoninos deben mantener sus proyectos en marcha: la combinación de perseverancia y buenas influencias planetarias los conducirá al éxito. En lo sentimental, se abre una etapa muy favorable que podría incluir un viaje corto. Venus aporta ternura y equilibrio al corazón. Salud: muy bien. Números: 1, 8 y 9.

♍ VIRGO

Cambios positivos se avecinan en sus tareas diarias, con resultados especialmente provechosos. Gracias a la colaboración de terceros, se agilizan trámites y gestiones que les preocupaban. En el amor, Venus promete la felicidad tan esperada. Salud: bien. Números: 0, 2 y 7.

♎ LIBRA

Las mejoras laborales estarán de su lado, sobre todo cuando las ideas provengan de ustedes mismos. La suerte acompañará las decisiones bien pensadas. En el terreno sentimental, la melancolía se disipa al compartir momentos felices. En el amor, un silencio cómplice dirá más que mil palabras. Salud: bien. Números: 1, 5 y 9.

♏ ESCORPIO

Día propicio para ordenar compromisos y retomar el control de sus asuntos personales. En el plano sentimental, una sorpresa grata traerá alegría y entusiasmo. En el amor, un encuentro especial los llenará de felicidad. Salud: muy bien. Números: 1, 3 y 9.

♐ SAGITARIO

Las tareas laborales se simplifican y contarán con buena colaboración de su entorno. Su corazón guarda un importante secreto que podría salir a la luz. En el amor, el romanticismo será protagonista de la jornada. Salud: bien. Números: 1, 3 y 7.

♑ CAPRICORNIO

Avances y buenos resultados en el trabajo los pondrán de excelente humor. Ordenen sus compromisos financieros y verán cómo todo se vuelve más liviano. En el plano sentimental, se acercan amigos con invitaciones que vale la pena aceptar. Un día especial e inolvidable en el amor. Salud: muy bien. Números: 0, 4 y 7.

♒ ACUARIO

La inteligencia y experiencia de Acuario serán claves para concretar mejoras laborales largamente planeadas. En el plano sentimental, se disipan las diferencias y los malentendidos. En el amor, los recuerdos dulces ocuparán el corazón. Salud: bien. Números: 0, 5 y 8.

♓ PISCIS

Una etapa de felicidad comienza para Piscis, con agradables sorpresas personales. En el plano sentimental, una actitud más cariñosa ayudará a borrar viejos roces. El amor y la pasión renacen con fuerza. Salud: excelente. Números: 2, 4 y 5.