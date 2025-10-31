No dejaron salir al aire a un periodista invitado al streaming de San Luis Más

El pasado como conductor de un canal de streaming fue el argumento que las autoridades de “San Luis Más” tuvieron para impedir que Matías Terré, periodista e influencer de la provincia, saliera al aire como invitado de uno de los ciclos de la emisora provincial. El comunicador subió una historia a sus redes sociales para comentar lo sucedido y de inmediato recibió una gran cantidad de comentarios en su apoyo.

La mala experiencia de Matías comenzó hace una semana cuando por Whats app lo invitaron a ser parte de un ciclo que se emite por el streaming de San Luis Más, la emisora televisiva del estado provincial. “Dije que sí y a partir de ahí me preparé para estar”, sostuvo Matías.

Llegado el día de la emisión, el jueves a la mañana, Terré fue al canal, se reunió con los conductores para la preproducción con todo listo para salir al aire. “Pero media hora antes de la emisión –contó en sus redes- llamaron a los chicos que conducen a una reunión privada”, a la que Matías no fue invitado.

La conclusión de ese cónclave fue que el periodista no podía salir al aire por su pasado en Tuki TV, otro canal de streaming de San Luis en el que trabajó hasta principios del año pasado. El conductor recordó que se quedó sorprendido por la noticia pero aseguró que lo que más le molestó, más allá de la pérdida de tiempo, fue que quienes le tuvieron que comunicar la decisión fueron los propios conductores del programa, sin que ninguna autoridad se hiciera cargo de la decisión.

Consultado por El Diario de la República Terré –quien a finales de la década pasada fue conductor de “Primera mañana”, el magazine matinal del antiguo Canal 13 de San Luis- omitió amablemente hacer más declaraciones sobre la cuestión. “Por el momento prefiero no decir nada más”.

En sus redes, no obstante, agradeció el interés de quienes le consultaron por la situación e informó que desde Fopea, el foro del periodismo argentino, se comunicaron con él para ponerse al tanto de la situación.

En ninguna de sus declaraciones, Matías dio nombres ni del programa donde sucedió la censura ni de la persona que tomó la decisión de no permitir su ingreso al aire, pero algunas fuentes consultadas atribuyen esa desacertada postura a la directora del streaming, Andrea Gurlino.