La fantasía, la magia y los portales en un musical hecho en San Luis

Luego de trabajar en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos Silvana Aristarán y Facundo Mora –mendocinos, radicados hace años en San Luis- tuvieron la ambiciosa idea de trasladar algo de los parques temáticos y de los personajes con los que se codearon a la provincia. Se asociaron con Abril Sosa Amieva para producir “El aprendiz del mago”, un musical que estrenará el domingo a las 19 en el Cine Teatro San Luis.

La obra es un homenaje que los autores quisieron hacerle a personajes clásicos del cine y la literatura infantil que comenzó a gestarse en junio con un enorme trabajo de producción que incluyó vestuario, utilería, luces, actuaciones y todo lo necesario para conformar un show del nivel que pretenden.

Tras los meses de ensayo llegó el momento en que el elenco conformado por nueve jóvenes actores y cantantes con experiencia en shows anteriores estrenados en la provincia, se pongan en la piel de sus personajes pero por fin ante el público. Nazarena Lucero, Milagros Saromé, Sofía Sosa, Abril Reinoso, Lucas Cardenes, Sebastián Sierra, Valentina Astudillo y Ramiro Castaño interpretan a más de treinta íconos infantiles en un espectáculo de alrededor de cincuenta minutos.

La obra es una adaptación de “El aprendiz de brujo”, el fragmento de “Fantasía”, el clásico del cine infantil, “pero con un enfoque más moderno y dinámico”, adelantó Abril, responsable del guión, la dirección y la elección de los actores. En la versión, el aprendiz abre portales que lo llevan a recorrer distintos mundos, desde los clásicos como Blancanieves o La Sirenita, hasta universos más actuales como Toy Story, Lilo & Stitch o El extraño mundo de Jack.

Si hay algo que la directora destacó de su equipo es el amor compartido por los personajes, películas y canciones que marcaron su infancia. Sosa Amieva contó que cada ensayo se vive con una energía especial. “Para nosotros, este proyecto es como cumplirle un sueño al niño interior que todavía llevamos adentro”, agregó.

La llegada de “El aprendiz…” se produce en un año en donde muchos elencos puntanos se animaron al musical, un género que años atrás no era tan frecuente y que requiere mucha formación por parte de sus intérpretes. La directora adjudicó el crecimiento a que el público de San Luis responde “con muchísimo entusiasmo”.

La artista comenzó en teatro musical hace cinco años tras trabajar en el ámbito audiovisual con proyectos más dramáticos. Su primer trabajo fue “La isla mágica” y luego pasó por las versiones de “Alicia en el país de las maravillas” y “Peter pan”, todos espectáculos hechos en la provincia. A partir de entonces dijo sentirse sorprendida por la gran convocatoria y “el cariño con que la gente recibe cada una de nuestras producciones en toda la provincia”.

“El crecimiento del género –continuó- tiene que ver con varios factores. Por un lado, hay una búsqueda del público por propuestas diferentes, que combinen música, actuación, danza y una puesta visual potente. Y por otro, vivimos en una era muy digital, donde el contacto humano se volvió un valor y el musical ofrece justamente eso”.

A los 31 años, Sosa Amieva, nacida en Buenos Aires, criada en Cruz de Piedra, con toda su familia sanluiseña, ya tiene mucha experiencia en el género, a tal punto que creó “Parachutes producciones”, responsable junto a “Sin fin eventos” del espectáculo que se estrenará el domingo. La directora considera que su infancia en contacto con la naturaleza la impulsó “a imaginar, crear y observar el mundo con curiosidad”.

Con paso con la docencia en la Educación formal, Abril fundó su productora el año pasado, a la que califica como “un hogar para todas mis ideas, proyectos y para los artistas que desean formarse y trabajar”.