Estudiantes debuta en el Torneo Federal Amateur

Estudiantes de San Luis abrirá este domingo un nuevo ciclo que tiene como máximo objetivo retornar al torneo Federal de AFA.

En su estadio, y bajo la dirección técnica de Fabio Giménez, recibirá a EFI Juniors en lo que será su debut en el Regional Amateur.

El partido corresponde a la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Cuyo que incluye otros enfrentamientos que prometen ser muy reñidos.

Detalles de la segunda fecha de la región

-Domingo 2 de noviembre

Zona 1

Estudiantes vs. EFI Juniors

Libre: La Calera

Zona 2

Atlético Concarán vs. Estrella Roja.

Libre: Pringles de Santa Rosa

Zona 3

Pringles de Justo Daract vs. Jorge Newbery de VM

Aviador Origone vs. Defensores de Belgrano de JD

Resultados de la primera fecha

Zona 1(EFI, La Calera y Estudiantes)

En el “Mario Sebastián Diez” de Juventud Unida, la EFI le ganó 1-0 a La Calera, con gol de Gonzalo Salinas.

En la zona 2

Estrella Roja (Candelaria) 0 -. Pringles (Santa Rosa de Conlara) 0

Libre: Atlético Concarán

Por la zona 3

Jorge Newbery (VM) 1 -. Aviador Origone (VM) 1.

Def. de Belgrano (Justo Daract) 1 -. Pringles (Justo Daract) 1