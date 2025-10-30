Estudiantes debuta en el Torneo Federal Amateur
El partido se jugará en el estadio “El Coliseo”, a partir de las 17. La segunda fecha se completará en Justo Daract, Villa Mercedes y Concarán
Estudiantes de San Luis abrirá este domingo un nuevo ciclo que tiene como máximo objetivo retornar al torneo Federal de AFA.
En su estadio, y bajo la dirección técnica de Fabio Giménez, recibirá a EFI Juniors en lo que será su debut en el Regional Amateur.
El partido corresponde a la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Cuyo que incluye otros enfrentamientos que prometen ser muy reñidos.
Detalles de la segunda fecha de la región
-Domingo 2 de noviembre
Zona 1
Estudiantes vs. EFI Juniors
Libre: La Calera
Zona 2
Atlético Concarán vs. Estrella Roja.
Libre: Pringles de Santa Rosa
Zona 3
Pringles de Justo Daract vs. Jorge Newbery de VM
Aviador Origone vs. Defensores de Belgrano de JD
Resultados de la primera fecha
Zona 1(EFI, La Calera y Estudiantes)
En el “Mario Sebastián Diez” de Juventud Unida, la EFI le ganó 1-0 a La Calera, con gol de Gonzalo Salinas.
En la zona 2
Estrella Roja (Candelaria) 0 -. Pringles (Santa Rosa de Conlara) 0
Libre: Atlético Concarán
Por la zona 3
Jorge Newbery (VM) 1 -. Aviador Origone (VM) 1.
Def. de Belgrano (Justo Daract) 1 -. Pringles (Justo Daract) 1
