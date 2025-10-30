  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Jueves 30 de Octubre de 2025

Recibe a EFI Jrs.

Estudiantes debuta en el Torneo Federal Amateur

El partido se jugará en el estadio “El Coliseo”, a partir de las 17. La segunda fecha se completará en Justo Daract, Villa Mercedes y Concarán

Por redacción
| Hace 1 hora

Estudiantes de San Luis abrirá este domingo un nuevo ciclo que tiene como máximo objetivo retornar al torneo Federal de AFA.

 

En su estadio, y bajo la dirección técnica de Fabio Giménez, recibirá a EFI Juniors en lo que será su debut en el Regional Amateur.

 

El partido corresponde a la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Cuyo que incluye otros enfrentamientos que prometen ser muy reñidos.

 

 

Detalles de la segunda fecha de la región

 

-Domingo 2 de noviembre

 

Zona 1

 

Estudiantes vs. EFI Juniors

 

Libre: La Calera

 

Zona 2

 

Atlético Concarán vs. Estrella Roja.

 

Libre: Pringles de Santa Rosa

 

Zona 3

 

Pringles de Justo Daract vs. Jorge Newbery de VM

 

Aviador Origone vs. Defensores de Belgrano de JD

 

 

Resultados de la primera fecha

 

Zona 1(EFI, La Calera y Estudiantes)

 

En el “Mario Sebastián Diez” de Juventud Unida, la EFI le ganó 1-0 a La Calera, con gol de Gonzalo Salinas.

 

 

En la zona 2

 

Estrella Roja (Candelaria) 0 -. Pringles (Santa Rosa de Conlara) 0

 

Libre: Atlético Concarán

 

 

Por la zona 3

 

Jorge Newbery (VM) 1 -. Aviador Origone (VM) 1.

 

Def. de Belgrano (Justo Daract) 1 -. Pringles (Justo Daract) 1

 

